Angola: Contrats d'exploration pétrolière dans le bloc 15/06 d'une valeur de 7,8 milliards USD

Luanda — Environ 7,8 milliards de dollars, c'est la valeur globale de l'attribution de six contrats pour le projet de développement intégré West Hub Agogo de la compagnie pétrolière Azule Energy, à travers sa filiale Eni, avec Sonangol P&P et SSI Fifteen Limited, tous deux partenaires du bloc 15 /06.

Pour l'opérationnalisation de ce projet, Azule Energy a officialisé, lundi, à Luanda, les contrats respectifs avec les sociétés "Yinson", qui auront pour mission de fournir une unité flottante de production, de stockage et de transfert (FPSO, en anglais) et de services d'exploitation et de maintenance sur le terrain.

Font également partie de la liste des entreprises attribuées à "Baker Hughes", qui fournira le système de production sous-marin et les services de pièces de rechange, "Aker Solutions", pour la fourniture du système ombilical.

Figurent également parmi des sociétés qui ont paraphé les contrats, "Saipem", pour la fourniture d'oléoducs rigides, le transport et l'installation de structures sous-marines, "Subsea 7", pour le transport et l'installation de risers, d'oléoducs et de structures sous-marines, ainsi que " TechnipFMC ", qui fournira des risers et des pipelines.

Selon le PDG d'Azule Energy, Adriano Mongini, le projet de développement intégré West Hub Agogo est le plus grand projet en eau profonde du pays, qui consistera en 36 puits, un FPSO converti, avec une capacité de production de 120 000 barils de pétrole/jour, équivalent à environ 100 kilomètres de conduites rigides, flexibles et ombilicales.

Avec cela, a-t-il ajouté, la compagnie pétrolière italienne vise à atteindre une production de 175 000 barils de pétrole par jour, en profitant des synergies avec les infrastructures existantes dans la zone ouest du bloc 15/06, en vue d'optimiser le calendrier du projet et les coûts associés.

Il a annoncé que le projet, qui sera développé dans deux champs principaux, Agogo et Ndungu, a été conçu pour la production des nouveaux champs afin d'optimiser la récupération de plusieurs champs du Hub Ouest, encore en production pendant la phase de déclin.

En ce qui concerne la décarbonisation, Adriano Mongini a indiqué que les technologies les plus avancées ont été mises en oeuvre dans le FPSO Agogo pour réduire les émissions, ce qui entraînera la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans le bloc 15/06, malgré l'augmentation de la production de pétrole.

En ce qui concerne le contenu local, le responsable a prévu que la valeur des biens et services produits directement et indirectement le long de la chaîne de valeur, d'ici 2044, s'élèverait à 5,6 milliards de dollars, avec une moyenne annuelle d'emplois directs et indirects de près de mille 400 emplois.

A l'occasion, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a considéré la mise en oeuvre dudit projet comme un moment spécial pour l'industrie pétrolière angolaise, car il contribuera à la stabilisation de la production pétrolière dans le pays et au maintien et à la création de nouveaux postes de travail.

Il a également souligné que la signature de nouveaux contrats démontre que l'industrie pétrolière en Angola est toujours vivante et persistante, dont les partenaires continuent de réaliser leurs investissements pour soutenir le développement du pays et contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

Le projet Intégré West Hub Agogo produira des hydrocarbures à partir des champs d'Agogo et de Ndungu, à travers le FPSO Ngoma, déjà en exploitation, et le nouveau FPSO Agogo qui entrera en service mi-2026, prévoyant une production de 175 000 barils par jour.

Depuis sa mise en production, en 2014, le bloc 15/06 a déjà produit plus de 300 millions de barils, issus du FPSO Ngoma et Armada Olumbendo, dont les partenaires sont la filiale d'Azule Energy Eni SPA (36,84%, opérateur), Sonangol P&P (36,84% ) et SSI Fifteen Limited (26.32%).

Azule Energy est la nouvelle joint-venture qui réunit les activités de la BP et Eni en Angola, officiellement lancée le 1er août 2022. Cette société pétrolière est actuellement le plus grand producteur de pétrole et de gaz en Angola, avec deux milliards de barils de ressources liquides, avec une augmentation prévue de la production de pétrole et de gaz à environ 250 000 barils par jour au cours des quatre prochaines années.