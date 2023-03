Congo-Kinshasa: Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies attendue à Kinshasa

document

Décryptage

Une délégation de l'ONU était en mission d'évaluation en RDC, du 8 au 13 février 2 023. Conduite par la Sous-Secrétaire générale pour l'Afrique, Mme Martha Pobee, la délégation a eu des entretiens avec des officiels congolais dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde avec lequel elle a passé en revue les questions politiques, sécuritaires et de développement auxquelles est confrontée la République démocratique du Congo. Peu avant de quitter Kinshasa, Mme Martha Pobee et Mme Elizabeth Spehar, Sous-Secrétaire générale en charge de l'Appui à la paix, qui était également de la mission, ont répondu aux questions de Radio Okapi et de l'AFP. Le Magazine des Nations unies vous propose cet entretien qui s'était déroulé en anglais, avec le doublage de Vicky Odia.

Nouvelle en bref

Nos nouvelles en plus bref, à Beni, au Nord-Kivu, un noyau de femmes formées comme médiatrices pour la résolution des conflits. Une formation assurée par la Monusco. Ces femmes, une vingtaine, devraient désormais être impliquées dans la gestion des conflits et participer à la restauration de la paix et de la sécurité dans leur province. L'action de la Mission onusienne à l'égard de ces femmes s'inscrit dans le cadre de la Résolution 1325 de l'ONU. Un instrument dont l'objectif est d'attirer l'attention des femmes sur leur participation dans les efforts de pacification de leurs milieux.

De Beni, revenons à Kinshasa où Bintou Keita, la Représentante spéciale et Cheffe de la Monusco, a assisté récemment à la présentation du rapport initial sur la mise en oeuvre de la loi organique sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. C'est la ministre déléguée en charge des Personnes vivant avec handicap et Autres personnes vulnérables, Irène Esambo Diata, qui a présenté ce rapport. A cette occasion, Bintou Keita a réitéré l'appui de l'ONU dans la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap.

Enfin, le 21 février, c'était la Journée internationale de la langue maternelle. A cette occasion, l'Unesco, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, a appelé les pays du monde à la mise en oeuvre d'une éducation basée sur la langue maternelle. Pour l'Unesco, les gouvernements du monde devraient mener une politique d'éducation multilingue permettant aux enfants de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle dès les premières années de scolarité, pouvant être combinée avec la langue officielle d'enseignement. La base de données mondiales sur les inégalités dans l'éducation de l'Unesco montre que, globalement, les enfants qui reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils parlent à la maison ont 30% plus de chance de savoir lire à la fin de l'école primaire.

Invité

Le Magazine des Nations unies revient sur l'entretien de la Sous-Secrétaire générale des Nations unies aux droits de l'homme dont la mission en RDC la semaine avant. A l'étape de l'Ituri où elle a passé trois jours, jusque lundi dernier, elle avait rencontré les autorités locales et les leaders de différentes couches des populations victimes directes des conflits armés. Tous ont souhaité que tout soit mis en oeuvre pour le rétablissement de la paix et la poursuite des auteurs des divers crimes. Dans quel état d'esprit Mme Brands Kehris a-t-elle quitté l'Ituri et comment a-t-elle accueilli les différentes doléances des populations ? La Sous-Secrétaire générale a répondu aux questions de Martial Kiza Byamungu.

Nouvelle province

Restons dans la visite de la Sous-Secrétaire générale, à l'étape de Goma, au Nord-Kivu, cette fois-ci. Au Nord-Kivu, Mme Brand Kerhis a rencontré le Barza intercommunautaire et les acteurs des droits de l'homme. Ceux-ci ont plaidé pour une solution holistique aux conflits armés qui causent tant des violations graves des droits humains dans l'Est de la RDC. Bernadin Nyangi pour les détails.

Question aux Nations unies

Question sur la séparation des enfants mineurs de nouvelles recrues des FARDC à Beni. Quelle en est la procédure. Bernard Okanda, de la section protection de l'enfant de la Monusco avait répondu à cette question de Sadiki Abubakar...

Agenda

-01 mars : Journée " Zéro discrimination "

-03 mars : Journée mondiale de la vie sauvage

-05 mars : Journée mondiale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération