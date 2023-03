Ile Maurice: Congrès/Anniversaire - Les Rouges mettent en avant de nouvelles têtes

Le Parti travailliste (PTr) a donné la parole à quelques-uns de ses membres lors de son congrès-anniversaire, à Réduit, dimanche le 26 février. L'occasion de faire connaissance avec les jeunes loups appelés à devenir des atouts chez les Rouges.

Tout le monde connaît Fabrice David et son éloquence. Il s'est exprimé sur l'importance de la protection de l'environnement. Il a promis du reste que ce thème majeur sera dans la Constitution mauricienne aussitôt que le PTr arrive au pouvoir. La jeune Rubna Daureeawoo, avocate de profession et candidate battue lors des élections générales de 2019, a démontré qu'elle maîtrise les dossiers économiques. Quant à Avinash Ramtohul, il semble avoir un avenir brillant au sein des Rouges. Ce cadre du secteur privé a parlé de l'économie digitale tout en reconnaissant être "un nouveau" au sein du parti.

Pour sa part, Danisha Soornum, qui n'est pas une néophyte en politique, est inquiète face à "la plus grande fuite de cerveaux que le pays ait connue". Rajen Seetohul n'est pas un nouveau venu non plus mais il est discret au sein du PTr, bien qu'il ait été candidat dans la circonscription Pamplemousses-Triolet. Ancien cadre de la National Housing Development Company Ltd, il n'a pas le don de la parole comme Fabrice David, mais il a expliqué en détail pour quelle raison le gouvernement gère mal le dossier logements sociaux. Et Dhaneshwar Damry, qui a vite gravi les échelons au PTr, a élaboré sur l'innovation. Il a été un peu technique dans ses explications et le président du parti, Patrick Assirvaden, a essayé de lui faire dire ce qu'il voulait dire dans un langage plus simple.