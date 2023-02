Afrique: Assassinat de Martinez Zogo - Libéré après 07 jours de garde-à-vue, Fouda Abega encore convoqué au SED

Camer.be apprend que Jean Claude FOUDA ABEGA le conseiller spécial de Jean Pierre Amougou Belinga, est à nouveau attendu au secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie ( Sed) à Yaoundé, dans le cadre de l'enquête préliminaire sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Jean Claude FOUDA ABEGA, témoigne-t- on, fait partie du cercle très fermé et privilégié de Jean Pierre Amougou Belinga. Le PDG du groupe l'Anecdote est en garde-à-vue au Sed depuis le 06 février 2023, comme principal suspect parmi les commanditaires potentiels de l'enlèvement puis de l'assassinat dans des conditions effroyables, du directeur d'Amplitude FM.

Toutefois, l'on ignore précisément les motifs de la re-convocation de Jean Claude FOUDA ABEGA au Sed.

Signalons toutefois qu'après une semaine de garde-à-vue, l'un des bras droits de Jean Pierre Amougou Belinga, avait été libéré, suite à un procès en Habeas Corpus introduit par ses avocats.

Décidément, l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo est devenu le tombeau des Danaïdes ; plus on en fait, plus il y a à faire. S'achemine-t-on vers un non-lieu ? Bataille des réseaux à la succession de Paul BIYA ? Just wait and see.