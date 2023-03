Ile Maurice: Nouvelle carte d'identité - Le contrat signé au PMO

Avant les allégations publiques lancées jeudi par Roshi Bhadain contre un ministre qui allait recevoir Rs 27 millions comme pot-de-vin, les démarches pour le lancement du projet de nouvelle carte d'identité allaient bon train.

D'ailleurs, le contrat aurait déjà été signé mercredi dernier, au bureau du Premier ministre (PMO). Il semble même qu'une réunion était prévue hier à ce propos. Réunion annulée par ordre du PMO. Sollicité, le ministère de la Technologie nie et affirme qu'il n'y avait qu'aucune réunion programmée.

Concernant les Rs 27 millions de Consultancy Fee déguisé, le ton a changé du côté du gouvernement. On admet maintenant qu'il y aurait bien eu pot-de-vin, mais payable uniquement aux deux hauts cadres de la firme privée. Pas au ministre. Tenterait-on de les faire porter seuls le chapeau ? On ne saurait le dire. On apprend également que c'est le PMO qui décide de tout dans ce projet. On nous l'a souligné sans doute pour nous faire croire que le ministre pointé du doigt n'y est pour rien... Le paiement de la commission devrait être versé à Singapour, aurait insisté l'intermédiaire.

De plus, nous apprenons qu'un des hauts cadres démissionnaires de cette société privée allait être casé sur le board de la State Bank. Mais c'était avant les révélations de Roshi Bhadain et après la démission forcée du haut cadre de l'entreprise. Ce n'est pas fini. Le haut cadre en question aurait été vu au PMO hier, en compagnie de deux représentants du fournisseur français, alors qu'il vient de démissionner de la firme locale représentant cette société française, qui vend aussi des armes et qui est très connue de Jacob Zuma. Plus étonnant, une source au gouvernement venait hier même de nous dire que c'est ce haut cadre qui allait encaisser la commission avec son collègue !

Une autre source nous parle de deux deals de commissions : une de Rs 27 millions et une autre d'un montant beaucoup plus élevé