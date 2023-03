Ile Maurice: Bruneau Laurette - 'J'ai eu beaucoup d'informations sur Franklin en prison'

interview

Quelques heures après votre libération, vous venez d'échapper de justesse à une violation des conditions de votre libération. Avez-vous déjà des appréhensions quant à votre liberté ?

C'est à partir du 29 août que tout a commencé. Si je n'avais pas parlé des 40 kg de drogue sur le Wakashio, de la Special Striking Team (SST) qui récupère de l'argent, tout cela ne me serait pas arrivé. Je m'attendais à tout. J'ai choisi de mener ce combat et j'en étais conscient. Si on ne m'avait pas arrêté, personne n'aurait rien su pour Franklin. Mon arrestation a mené à beaucoup de révélations.

Durant votre séjour à la prison, avez-vous eu d'autres éléments qui pourront vous aider dans votre procès ?

La population ne connaissait pas Franklin avant mais beaucoup de détenus le connaissent. J'ai eu beaucoup d'informations qui seront d'une grande aide. En temps et lieu, on verra.

Aujourd'hui, vous nous savons de qui vous parlez quand vous évoquez un certain "GMP" dans votre affidavit. Qu'avez-vous à dire sur lui ?

Il faut que la police aille enquêter sur le bateau qui avait pris feu à Sainte-Rose à La Réunion et quelle est l'implication de G. M.* dans cette affaire. Quel est son rôle de à Rivière-Noire ? Le dénominateur commun est G. M. Pourquoi la police ne l'a toujours pas arrêté ? D'après mes renseignements, il y a toujours un bateau dans sa cour. La police de Camp-de-Masque a aussi un grand rôle à jouer dans ses agissements.

Pourquoi est-il aussi important ?

Il est la main droite de plusieurs personnes importantes. L'ICAC sait bien où il se trouve. Il y a eu un travail de Field Intelligence dans la police et là non plus il n'a toujours pas été arrêté. Il faut se poser la question. Est-ce que la police doit protéger Franklin et G.M. à cause de Bruneau Laurette ?

Je vais aller chercher tout ce que la police n'a pu trouver jusqu'à présent et il y aura encore d'autres révélations. Je vais creuser encore et révéler d'autres vérités au grand jour. La population le saura en premier. Je sais qu"il y a un lien entre Franklin, G. M., la Special Striking Team et la drogue découverte dans le coffre de ma voiture.

Et votre téléphone portable, le GPS est bien installé ?

La police a pris plus de deux heures pour le faire. Je pense que le téléphone appartient désormais à la police et elle trace mes moindres mouvements. Cependant, je n'ai aucune idée ce que les policiers ont fait avec le téléphone car ils l'ont pris et ont fait la programmation. Quand deux policiers prennent le téléphone et vont dans un coin pour parler, ça en dit long. Ce qui est sûr, c'est que la police a les équipements pour tracer les mouvements à travers le GPS. Mais je n'ai aucune crainte car je n'ai rien à cacher.

*Nous taisons volontairement le nom donné en attendant d'avoir sa version