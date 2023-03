Ile Maurice: Libération conditionnelle de Bruneau Laurette - Le DPP ne fait finalement pas appel

L'avis d'appel n'était que provisoire. Durant ces six derniers jours, le bureau du DPP a eu le temps d'étudier le ruling de la magistrate Jade NganChai King, qui ordonnait, mardi dernier, la libération de Bruneau Laurette. C'est ce qu'a annoncé l'avocat Yakrajsingh Ramsohok, accompagné de son collègue Me Krishan Beeharry. Le bureau du DPP a même émis un communiqué pour motiver sa décision de ne pas contester la libération conditionnelle de l'activiste.

Dès que Me Yakrajsingh Ramsohok a parlé, hier, des conditions strictes imposées par la magistrate contre Bruneau Laurette pour sa libération et du risque d'interférence avec les témoins ainsi que les preuves qui n'ont pas été prouvées, un murmure a parcouru la salle. On devinait que le DPP n'allait pas s'opposer à la libération de l'activiste. Et lorsque l'avocat a conclu en déclarant que "the DPP has decided, after careful consideration, not to apply for a review of the said decision", les personnes présentes n'ont pu s'empêcher de manifester leur soulagement. Certains ont même poussé des cris et des remerciements au ciel. Les policiers ont pris quelques secondes pour ramener le silence et permettre au représentant du DPP de continuer sa déclaration. Me Ramsohok a exhorté la police à terminer ses investigations dans un délai raisonnable, tout en rappelant que c'est cette même police qui avait promis en cour que l'enquête serait bouclée dans quatre mois.

Deux ou trois minutes après, juste au moment où l'huissière annonçait la levée de la séance, on a entendu des cris de joie venant de l'extérieur. Les supporteurs de Bruneau Laurette en ont été probablement avertis par message. Le temps que les formalités administratives soient faites et les cautions de Rs 1 million chacune, versées, Bruneau Laurette était en route vers la liberté. Certes provisoire.