Ile Maurice: Coffres-forts de Navin Ramgoolam - Procès renvoyé au 20 mars devant la Financial Crimes Division

Le procès intenté au Dr Navin Ramgoolam, ancien Premier ministre, a été appelé, hier, devant la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire, présidée par la magistrate Darshini Gayan. Le leader des Rouges est poursuivi pour la deuxième fois devant cette instance judiciaire sous 23 accusations de blanchiment d'argent en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Les Rs 220 millions découverts dans ses coffres-forts au cours d'une perquisition de sa résidence à River-Walk, après les élections générales, avaient fait l'objet d'un premier procès contre lui devant cette instance judiciaire. Les deux magistrats y siégeant avaient rayé l'affaire pesant contre lui. Le Directeur des poursuites publiques (DPP), n'étant pas satisfait de la décision de la cour intermédiaire, a interjeté appel devant la Cour suprême.

Dans un jugement rendu le mercredi 8 février, les juges Iqbal Maghooa et Patrick Kam Sing ont tranché en faveur du DPP, en renversant la décision de la cour intermédiaire. Ils ont ordonné que l'affaire soit à nouveau référée devant la Financial Crimes Division pour être tranchée par deux autres magistrats.

Lors de l'audience d'hier, il n'y a pas eu de débats, étant donné que Navin Ramgoolam ira directement au Conseil privé par le biais d'une special leave. Il contestera le jugement des juges Maghooa et Kam Sing. Il réclamera aussi un gel de la décision de ces deux juges, en attendant que le Conseil privé ne parvienne à une décision.

L'accusation n'a pas objecté. Le leader du Parti travailliste a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, Me Showkat Oozeer et Me Raju Sewraj, Senior Counsel.