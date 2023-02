Nigeria: Un vote moins violent que par le passé mais des difficultés d'organisation - Attendre le résultat

Abuja — Un vote marqué par moins de violence que par le passé mais avec des problèmes d'organisation et un manque de transparence. C'est ainsi qu'apparaît le vote qui s'est tenu au Nigeria le 25 février pour élire le chef de l'Etat et renouveler l'Assemblée nationale (voir Fides 24/2/2023).

La chef de la délégation internationale d'observateurs électoraux, l'ancienne présidente du Malawi Joyce Banda, a félicité "le peuple nigérian pour sa résilience et son enthousiasme à participer au processus", notant que "malgré la surpopulation dans certains bureaux de vote et les longues attentes, les électeurs nigérians ont fait preuve d'un engagement à participer au vote et d'un fort désir de faire entendre leur voix".

Banda a toutefois noté que "l'ouverture tardive des bureaux de vote et les lacunes logistiques ont créé des tensions et le secret du vote a été compromis dans certains bureaux de vote en raison de la surpopulation. À la fermeture des bureaux de vote, des problèmes liés au transfert électronique des résultats et à leur téléchargement en temps voulu sur un portail public ont sapé la confiance du public à un moment crucial du processus électoral".

M. Banda a critiqué le "manque de transparence de la part de l'INEC" (Independent National Electoral Commission) qui "a créé la confusion et érodé la confiance des électeurs dans le processus électoral".

Caritas Nigeria a souligné la lenteur de l'ouverture des bureaux de vote. "C'est avec un profond regret que nous annonçons notre profonde déception face au déploiement à pas de tortue du matériel électoral dans plus de 50 % des 176 606 bureaux de vote du pays", a déclaré le père Uchechukwu Obodoechina, directeur de Caritas Nigeria. En outre, "il est décourageant de constater qu'après la déclaration du couvre-feu avant l'élection et alors que les rues étaient vides, les responsables de l'INEC et le personnel de sécurité n'ont pas pu atteindre plus de 60 % des bureaux de vote du pays avant midi."

Caritas Nigéria indique également que, selon certaines informations, les responsables gouvernementaux ont rendu difficile l'acheminement du matériel électoral dans certains bastions de l'opposition, et que des menaces ont été proférées à l'encontre du personnel électoral.

Pendant ce temps, le dépouillement des votes se poursuit. Selon les résultats annoncés par les responsables électoraux dans 25 des 36 États du Nigeria, Ahmed Tinubu, le candidat du parti du président sortant Muhammadu Buhari, All Progressives Congress (APC), est en tête avec 36 %, soit 7 millions de votes valides comptabilisés. Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire (PDP), le suit de près avec 30 %, soit près de 6 millions de votes valides.

L'outsider Peter Obi, a obtenu 20%, soit environ 3,8 millions de votes valides, mais a obtenu un résultat majeur en remportant l'État clé de Lagos, bastion du parti au pouvoir, dont Tinubu a été gouverneur de 1999 à 2007.