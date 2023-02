Gambie: Le Président Barrow déclare que la Commission d'enquête sur la Gestion des Gouvernements Locaux a été mise en place dans le souci de renforcer la bonne gouvernance

Lors de son discours au cours de la cérémonie de prestation de serment des membres de la Commission d'Enquête sur la Gestion des Conseils de Gouvernement Local, le Président Adama Barrow a révélé que la décision est conforme à la détermination de son gouvernement concernant le renforcement des mécanismes de bonne gouvernance des institutions locales.

Le président Barrow a déclaré vendredi au cours de son discours au Palais Présidentiel que cet exercice doit aller au-delà du gouvernement central pour inclure les institutions publiques au niveau décentralisé, et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation.

Le Président Barrow a souligné que le gouvernement a une obligation statutaire qui consiste à garder un oeil vigilant sur la gestion des conseils de gouvernement local. Il a ajouté que la mise en place de la Commission d'Enquête est le résultat de plaintes déposées par quatre conseils de gouvernement local concernant des irrégularités financières et administratives présumées.

" Guidé par l'Article 200 de la Constitution de 1997 de la République de la Gambie, j'estime primordial l'établissement d'une Commission d'Enquête en vue de mener une enquête sur les irrégularités présumées. Dans l'exercice de nos responsabilités en tant que gouvernement, nous nous engageons à respecter les principes de responsabilité et de transparence, et nous devons donc prendre les mesures appropriées pour renforcer le professionnalisme et les capacités de toutes les institutions publiques, notamment les conseils locaux. "

Il a déclaré que la tâche de la commission inclut la conduite d'un examen holistique et équitable des opérations financières et administratives des conseils, et ce, en vue d'améliorer leur gouvernance et les composantes de la prestation de services, sur la base de procédures standard.

Il a souligné que la création de la Commission d'Enquête est opportune, compte tenu de la nature des irrégularités portées à l'attention du gouvernement.

" Pour fournir des preuves à l'appui de cette ligne d'action, le Ministère des Ressources Foncières, du Gouvernement Régional et des Affaires Religieuses a reçu des plaintes de quatre conseils locaux concernant des irrégularités financières et administratives présumées. Près de deux mois après le début de l'exercice 2023, par exemple, le Conseil Municipal de Banjul n'a toujours pas soumis son budget annuel à l'examen du Ministère, comme le prévoit la Législation de 2004 concernant les Finances et l'Audit des Collectivités Locales. "

Au Conseil Municipal de Kanifing, il a déclaré que jusqu'à ce jour présent, ni un directeur général, ni un directeur des finances n'ont été nommés, et ce, depuis près de deux ans. Il a ajouté que les mesures de contrôle, y compris une décision de justice et des directives de la Commission des Services du Gouvernement Local en vue de l'institution de procédures de recours appropriées, ne sont toujours pas respectées.

" Le mandat de la Commission d'Enquête sur la Gestion des Conseils Locaux vise à fournir au gouvernement des choix politiques éclairés pour une réforme efficace des gouvernements locaux et un cadre de décentralisation fonctionnel. La tâche de la Commission est de mener des enquêtes et de présenter son rapport dans un délai de trois mois, et ce, en vue de guider le gouvernement dans le processus de prise de décisions politiques et administratives adéquates. "

Mme Jainaba Bah-Sambou, la Présidente de la Commission, a exprimé sa joie d'avoir été confié la direction de la commission, tout en reconnaissant que la tâche est une grande responsabilité et a promis de servir le peuple gambien. Elle a également remercié le président pour son leadership au service du pays et a déclaré : " Nous sommes humbles et reconnaissants de cette nomination ".