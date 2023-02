Afrique de l'Est: Est de la RDC - Un hélicoptère de l'Unhas essuie des tirs

L'appareil opéré par le Service aérien humanitaire des Nations unies (Unhas) et géré par le Programme alimentaire mondial (PAM) a essuyé des tirs, le 24 février. Selon un communiqué du Bureau des Nations unies pour la coordination des actions humanitaires (Ocha), cette frappe a eu lieu à dix minutes de Goma, lors du retour de cet hélicoptère de Walikale.

L'agence onusienne, prévenant que l'attaque met en péril l'action humanitaire dans la zone de Goma, assure, par ailleurs, que les trois membres de l'équipage et dix passagers à bord de l'hélicoptère sont indemnes. " Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité des opérations aériennes et des acteurs humanitaires qui dépendent de ces vols pour atteindre les groupes les plus vulnérables de la population. L'opération des services aériens humanitaires en RDC reste indispensable pour fournir une assistance humanitaire à des centaines de milliers de personnes dans certaines parties du pays difficilement accessibles ", a fait savoir le coordonnateur humanitaire dans le pays, Bruno Lemarquis.

La deuxième au cours des six derniers mois

L'Ocha a indiqué que cette attaque est la deuxième ces six derniers mois, la première ayant eu lieu en septembre 2022. Elle intervient quelques jours après le lancement du Plan de réponse humanitaire 2023 qui vise à apporter une assistance humanitaire à dix millions de personnes, dont la plupart se trouvent dans l'Est du pays, pour un montant de 2,25 milliards de dollars américains.

Le climat d'insécurité exacerbé par cette attaque de l'hélicoptère géré par le PAM a, par conséquent, poussé cette institution à suspendre temporairement tous les vols humanitaires dans les zones de conflit au Nord-Kivu et en Ituri. Ce, " jusqu'à ce que des mesures supplémentaires soient prises pour garantir la sécurité des vols et des acteurs humanitaires qui les utilisent ".

De son côté, le coordonnateur humanitaire regrette que cette suspension puisse affecter l'axe Goma - Beni - Bunia et l'axe Goma-Walikale-Pinga-Kibua-Masisi-Oninga-Kirumba- Rwindi-Roe et Nobili. " Cette suspension aura un impact négatif sur l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable aux personnes vulnérables dans ces zones ", a-t-il déploré. Bruno Lemarquis appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit humanitaire international et à épargner les acteurs et les biens humanitaires, y compris les aéronefs. "Nous devons travailler ensemble pour créer un environnement propice à l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin ", a-t-il souligné.