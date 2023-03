Sénégal: Mobile World Congress à Barcelone - Moussa Bocar Thiam promeut la destinations Sénégal en tant que Hub technologique

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, participe, au nom du gouvernement du Sénégal, au Mobile World Congress (MWC),qui se tient à Barcelone (Espagne) du 27 février au 2 mars. " Le MWC, organisé par l'Association Global System for Mobile Communications (GSMA), réunit tout l'écosystème mobile mondial et constitue une plate-forme privilégiée de discussion des questions d'actualité telles que l'accélération de la transformation numérique et des approches progressistes des stratégies numériques, occasion de promouvoir la destinations Sénégal en tant que Hub technologique et l'imminent temps fort de la Semaine Numérique qui se tiendra au mois de Mai au Sénégal ", lit-on dans un communiqué du service communication du ministère de la Communication et de l'Economie numérique.

Ces quatre jours d'échanges, de partage d'expérience avec les plus grands constructeurs et équipementiers de technologie mobile portent sur la 5G, de la 6G, de la technologie immersive et de la FinTech.

La note de préciser que " le Ministre Me Moussa Bocar Thiam, à la tête de la délégation sénégalise de haute qualité composée des équipes de son département et du secteur, compte nouer des partenariats féconds en vue de l'atteinte des objectifs d'accès et de connectivité universelle pour un numérique plus inclusif, catalyseur de croissance durable pour le Sénégal ".