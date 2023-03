Zambie/Tunisie: CAN U20 | Tunisie-Zambie (2-1) - Avec les honneurs !

En jouant, enfin, sur leur vraie valeur, nos internationaux U20 ont pu remporter devant la Zambie leur première victoire du tournoi continental, avec à la clef une qualification méritée aux quarts de finale où ils affronteront le Congo.

Ayant raté leurs deux premiers matches du tournoi continental, d'abord en concédant la défaite devant la Gambie avant de se contenter de faire match nul avec le Bénin, deux contreperformances sans marquer le moindre but, notre sélection nationale U20 n'avait qu'un seul choix hier : battre la Zambie, un adversaire direct qui avait également un seul point au compteur, afin de

pouvoir se qualifier aux quarts de finale de la CAN, sans attendre le résultat de l'autre match opposant la Gambie au Bénin. Sans round d'observation, nos jeunots sont entrés dans le vif du sujet en optant pour une prudence mesurée, mais avec un jeu orienté vers l'offensive. Au bout d'une demi-heure de jeu, les efforts des poulains d'Adel Sellimi ont été récompensés quand, suite à une passe décisive de Mohamed Wael Derbali, Jibril Othman parvint, de la tête, à mettre la balle dans les filets (31'). Une ouverture du score qui donna plus d'assurance aux nôtres et Jibril Othman de revenir à la charge une dizaine de minutes plus tard, mais rata

malheureusement une énorme occasion de doubler la mise (42'). La deuxième mi-temps a été beaucoup plus disputée. La Zambie a pu égaliser grâce à un but signé Kingstone Mutandwa (57'). Heureusement que la réaction tunisienne a été rapide et Mohamed Dhaoui de signer, deux minutes après, un joli but suite à une passe décisive de Jibril Othman (59'). Après avoir doublé la mise, le sélectionneur national a changé de tactique en cherchant à préserver cette fois-ci son ascendant en évitant de prendre des risques inutiles. Une approche qui a porté ses fruits jusqu'aux cinq minutes du temps additionnel. Grâce à cette victoire, notre team national s'est qualifié aux quarts de finale et affrontera pour l'occasion le Congo, ce vendredi à partir de 18h00.

Equipe de Tunisie : Gezzah, Ghorbel, Saoudi, Kechich, Nasraoui (Nijma 79'), Mehri (Dridi 53'), Wahabi, Derbali, Djebali (Abid (63'), Othmen (Snana 63') et Dhaoui (Sassi 79').