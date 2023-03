Algérie: Salon d'arts plastiques à Oran - Les personnes aux besoins spécifiques innovent dans le travail artistique

ORAN — Les personnes aux besoins spécifiques ont innové dans le travail artistique à la faveur de leur participation aux activités des ateliers des oeuvres d'arts plastiques, de théâtre, de musique et de chants dans le cadre du 1er Salon national d'arts plastiques clôturé lundi au théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran.

Les enfants atteints de trisomie 21 ont réalisé, dans un atelier programmé dans le cadre de cette manifestation dédiée aux enfants aux besoins spécifiques, "un excellent travail dans le dessin et la sculpture laissant libre cours à leur imagination leur permettant de développer leurs compétences, encadrés par une spécialiste en éducation artistique, Amina Meftah", a indiqué à l'APS l'organisateur du salon.

"Les enfants se sont initiés, dans cet atelier tenu au Musée national public Ahmed Zabana, à l'abécédaire du dessin et de la sculpture qui leur a permis de s'exprimer sur tout ce qui se passe dans leur tête, que ce soit au travers les couleurs ou la pâte à modeler et mettre en valeur leurs prouesses artistiques, dans une atmosphère bon enfant, de découverte et de créativité", a souligné Ahmed Neksif.

La pièce théâtrale "Oro wood", écrite et mise en scène par Seghier Samia, présidente de l'association "Art-Com" avec la participation d'une personne aux besoins spécifiques, a interagi avec le public avec la représentation d'une troupe composée de malvoyants, de malentendants et de sourds muets qui ont interprété, dans le langage des signes, la chanson "We are the world", accompagnés d'artistes.

A travers ces activités, les organisateurs entendent insérer les personnes aux besoins spécifiques, tout handicap confondu, à les aider à exposer leurs travaux et à les impliquer dans l'enrichissement et la revitalisation de la scène culturelle, a-t-on indiqué.

Parallèlement à ces activités programmées au salon placé sous le slogan "Ma peinture est mon identité", plus de 20 peintres plasticiens d'Oran, Khenchela, Batna, Tebessa, Touggourt et Aïn Temouchent ont exposé leurs travaux artistiques traitant de plusieurs sujets avec une dimension artistique qui diffère d'un peintre à l'autre, comme chefs-d'oeuvre visuels qui enrichissent l'art plastique en Algérie.

L'exposition ayant duré trois jours a été organisée par l'association culturelle "Art-Com" d'Oran avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts et la contribution du théâtre régional Abdelkader Alloula, du musée Ahmed Zabana, de la maison d'édition "Nazar" et de l'association culturelle "El Kheima El Khadra" (tente verte).