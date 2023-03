Congo-Brazzaville: Prise en charge des albinos - L'Espagne apporte son expertise à l'AJCA

Les médecins évoluant à la clinique médico-sociale de l'Association Johnny-Chancel des albinos (AJCA) sont en formation sur les nouvelles techniques médicales en soins et prise en charge sanitaire des personnes atteintes d'albinisme lancée le 26 février, au siège de la clinique, à Brazzaville.

La formation, organisée à l'initiative de l'AJCA, en partenariat avec l'ambassade d'Espagne au Congo, est donnée pour quelques semaines par trois médecins espagnols spécialistes du cancer de la peau et du traitement des problèmes des personnes atteintes d'albinisme en vue d'une bonne prise en charge.

Le président de l'AJCA, Johnny Chancel Ngamouana, a indiqué que ces médecins espagnols ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette initiative. " La prévention du cancer de la peau est très importante, nous devons travailler pour la protection. Il y a beaucoup de choses à faire comme l'investigation et les études diagnostiques pour prévenir les cancers de la peau ", a-t-il déclaré. " Le cancer de la peau causait trois à quatre décès par mois, aujourd'hui nous sommes à sept décès en huit ans. C'est une grande avancée significative que nous avons fait et nous voulons continuer dans cette lancée pour que les conditions puissent être améliorées ", s'est réjoui Johnny Chancel Ngamouana.

Selon lui, ce qui est plus important est le transfert de techniques, de méthodes de prise en charge sur l'albinisme afin que les médecins soient aptes. Le travail est encore énorme et il espère y arriver avec l'appui du ministère des Affaires sociales, du consul du Saint Marin, de l'ambassade d'Italie et de l'ambassadeur de l'Espagne qui a fait la traversée du fleuve Congo à cet effet.

Johnny Chancel Ngamouana a présenté son association, les activités réalisées ainsi que la clinique. L'AJCA, a-t-il fait savoir, a été créée en 2014, dans le but d'aider et de promouvoir les capacités intellectuelles des personnes atteintes d'albinisme.

La clinique, quant à elle, a été ouverte en 2015 pour donner des soins gratuits aux personnes atteintes d'albinisme et limiter ainsi les cas de décès et tout autre désagrément. Elle est à la quête de la perfection et a besoin de la formation pour continuer à être à la hauteur du travail effectué.

L'ambassadeur d'Espagne en République du Congo, Carlos Robles, s'est félicité du travail " incroyable " que l'AJCA est en train de réaliser. Affichant son optimiste, il a également insisté sur l'engagement, l'éducation des jeunes avant de conclure sur l'espoir.

" Je suis convaincu que les gouvernements et les administrations, dans tous nos pays, doivent jouer un rôle dans la résolution des problèmes sanitaires de la population. Ce sont des bénévoles, ils ont des connaissances très approfondies qu'ils peuvent transmettre aux médecins congolais qui, à leur tour, s'occuperont des Congolais ".

La conseillère au ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de la République démocratique du Congo, en charge de personnes atteintes d'albinisme, Marie France Tshiapakatshi, a elle aussi salué le travail de l'AJCA. Le pays envisage de créer des centres de recherche et de fabrication de crèmes pour albinos, entend à moyen terme nouer un partenariat avec l'AJCA afin de bénéficier de son expérience dans la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme.

De son côté, le Dr Torres a assuré travailler en équipe, notamment avec les associations, les médecins locaux et les personnels de santé ainsi que les politiques, tout en rappelant l'importance de l'éducation et les droits des personnes atteintes d'albinisme qui n'est pas une maladie mais une mutation génétique.