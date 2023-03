Afrique Centrale: Nord Kivu - Caritas Goma et le PAM au chevet des déplacés de Rusayo

Victime des guerres à répétition, la population vivant dans l'Est de la République démocratique du Congo éprouve d'énormes difficultés de survie. Dans le souci de lui venir en aide pour soulager ses souffrances, Caritas Goma, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), a récemment distribué des vivres à cette population se trouvant dans le campement de Rusayo.

L'assistance s'inscrit dans le cadre du projet de distribution ciblée des vivres aux ménages déplacés et retournés les plus vulnérables dans la province du Nord-Kivu, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international.

Au total, 5 566 ménages déplacés ont reçu des vivres. Il s'agit de la farine de maïs, de petits pois, de l'huile végétale et du sel. " Ces vivres sont donnés selon les tailles familiales. Une personne par ménage a reçu 12 kilos de farine de maïs, 3,6 kilos de petits pois, 0,9 kilo d'huile végétale et 0, 15 kilo de sel. Une ration alimentaire estimée à un mois ", a indiqué Caritas.

Bénéficiaire de cette assistance, Tulia Jacqueline, mère d'une quarantaine d'années et déplacée venue de Rutshuru, a exprimé sa gratitude aux bienfaiteurs en ces termes : " Je remercie beaucoup Dieu qui vous a conduits dans ce camp. On allait mourir de faim. Moi et tous les autres déplacés vous témoignons notre gratitude. Je suis mère de cinq enfants et j'ai obtenu deux sacs de farine, cinq litres d'huile végétale, les petits pois et du sel. Je suis très reconnaissante de cet acte posé par la Caritas et le PAM. Les enfants vont désormais bien manger et dormir étant rassasiés ".

Elle a, par ailleurs, souligné qu'il se pose un sérieux problème de sanitaires et de logements. " ... le problème qui reste encore est que nous manquons de toilettes, mais également de bâches. Nous passons la nuit à la belle étoile et quand il pleut, c'est un autre fléau qui s'impose. Continuez toujours à plaider pour nous ".

Pour sa part, Jean-Claude Bahati, superviseur dudit projet, a expliqué le désir qui pousse la Caritas à poser cet acte caritatif : " Nous travaillons en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, dans le projet de distribution des vivres. Nous assistons les personnes vulnérables déplacées. C'est suite aux guerres que connaît actuellement notre province que ces déplacés viennent de différents coins des territoires du Nord-Kivu. C'est pourquoi nous sommes là pour lutter contre leur malnutrition des déplacés ", a-t-il indiqué.

En sus de la distribution des vivres, la Caritas met à disposition un cadre de dépistage des enfants allant de 0 à 59 mois, femmes enceintes et allaitantes pour détecter la malnutrition. Une fois le dépistage effectué, les femmes et enfants ayant déjà contracté la malnutrition sont transférés au centre de santé Rusayo pour leur suivi et le traitement.