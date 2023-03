Congo-Kinshasa: Droits de l'Homme - La CNDH salue la position exprimée par Félix Tshisekedi à la 52e Session du CDHNU

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a salué l'intervention du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 27 février, du haut de la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), à Genève, en Suisse.

Un communiqué de la CNDH, signé par son nouveau président, Paul Nsapu Mukulu, a souligné: " En sa qualité de premier défenseur des droits de l'homme, le président de la République a trouvé des mots justes pour dénoncer l'agression de la RDC par la République du Rwanda, en complicité avec les terroristes du M23 ainsi que les autres groupes armés pendant près de trente ans ".

Cette institution d'appui à la démocratie s'inscrit dans la droite ligne de la démarche actuelle du gouvernement congolais en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans l'ensemble du pays. La CNDH exhorte, par ailleurs, la communauté internationale à soutenir les efforts de paix dans la partie Est de la RDC.

Pour elle, en effet, la tribune du CDHNU constitue le cadre le plus approprié pour faire passer la voix, surtout celle des femmes et filles congolaises de la partie Est du pays, victimes des viols et autres crimes graves de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda et des milieux financiers maffieux. " À cet effet, la CNDH salue les efforts du gouvernement congolais pour la mise en oeuvre de la justice transitionnelle, par le biais du Fonds de garantie des victimes des violences sexuelles ", a indiqué le communiqué.

Abordant cette question dans la même logique que le chef de l'Etat du haut de la tribune de cette session, la CNDH pense que c'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et les libertés fondamentales mais il serait encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargés de leur promotion et de leur protection. Il en est également de leur encadrement dans la culture sociale par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publique concernées.

" C'est dans cette optique que les animateurs de la CNDH ont été renouvelés, conformément à la Constitution, à la loi organique de la CNDH et aux principes de Paris ", a expliiqué cette institution, actuellement dirigée par un " véritable défenseur des droits humains " issu des organisations non gouvernementales des droits de l'homme. Sa composition, insiste la source, respecte sa représentativité paritaire entre homme et femme dans son bureau ainsi que la prise en compte de la jeunesse. La CNDH jouit réellement de son indépendance et de son autonomie par rapport aux autres institutions de la République.