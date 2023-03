Congo-Brazzaville: Art oratoire - Oglade Souamounou remporte le concours du " Super exposant "

Etudiant en psychologie, Oglade Souamounou a remporté, le 26 février à Brazzaville, la première édition du concours " Super exposant " organisée par la plateforme de promotion de l'insertion professionnelle, Mi-Ondzie.

Le concours, dont la première édition a tenu ses promesses, a été fondé sur les méthodes, les avantages et les particularités d'une bonne orientation professionnelle. Il s'est déroulé sur le thème " Pourquoi et comment faire le choix de sa carrière professionnelle ? " Les demi-finales puis la finale ont eu lieu les 25 et 26 février.

Selon Mi-Ondzie, la promotrice de la plateforme éponyme, ce concours a servi d'orientation pour les jeunes Congolais qui peinent souvent à choisir un bon parcours professionnel ou académique. " Le concours se déroule en direct sur mes canaux, notamment ma page Facebook et ma chaîne Youtube. Les vidéos sont disponibles et les gens peuvent les suivre. L'émission a pour but de booster les jeunes dans leur choix professionnel ", a-t-elle expliqué.

Le vainqueur a mis en exergue sa verve et son expérience de jeune étudiant pour séduire non seulement le public mais surtout les membres du jury qui tenaient mordicus au respect des différents principes du concours, à savoir la voix, la présentation, l'interaction avec le public.

Chaque candidat, selon son inspiration et sa connaissance, a évoqué la nécessité de faire un bon choix de son parcours professionnel. La plupart de ces jeunes étudiants issus des universités publiques et privées ont misé sur leur propre exemple avant d'émettre des propositions allant dans le sens de la sensibilisation et la vulgarisation de la notion de l'orientation professionnelle. Les candidats ont, en effet, développé le " pourquoi " et le " comment " d'un bon choix d'une carrière professionnelle.