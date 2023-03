Afrique: Africa Triathlon Cup / Maselspoort - L'Entêté récolte des points en Afrique du Sud

Objectif atteint pour Laurent L'Entêté. Il a glané des points à une Cup à Maselspoort, Afrique du Sud, le 26 février dernier. Cela lui a permis d'améliorer son classement tant sur le plan continental que mondial dans l'optique d'une qualification olympique.

La course à laquelle a pris part Laurent L'Entêté n'a pas été facile. Mais au final, il s'est retrouvé dans le Top 10 des vingt-deux participants. Pour rappel, le Mauricien a pris part à un triathlon sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Il a terminé à la dixième place en 58 minutes et 58 secondes à un peu plus de 3 minutes et 30 secondes du vainqueur, Ayan Beisenbayev, du Kazakhstan.

Ce dernier a été crédité d'un temps de 55 minutes et 28 secondes. Comme la performance de Laurent L'Entêté ne se situe pas au-delà de 8% de celle du vainqueur (règle de World Triathlon, ndlr), notre compatriote a pu bénéficier de points et gagner des places dans le classement continental et mondial.

A ce jour, Laurent L'Entêté a gagné une place sur le plan continental puisqu'il est passé de la huitième à la septième. Sur le plan mondial, il a gagné 13 places, en passant de la deux cent-vingt -huitième à la deux cent quinzième. Sa dixième place au triathlon sprint en Afrique du Sud lui a rapporté 57,28 points puisqu'il en totalise actuellement 548.92 alors qu'il n'en avait que 491.61 avant d'aller à Maselspoort.

Comme on peut l'imaginer, la performance que le MAuricien a réalisée à Maselspoort le satisfait parfaitement : " Le résultat est juste super. J'avais mis comme objectif d'abord d'avoir des points et ensuite de faire un Top 10. Mission accomplie. La course a été plutôt compliquée au début. Car j'ai raté le premier groupe de sept coureurs et je me suis retrouvé dans un groupe de deux personnes en 3ème échelon.

Il fallait essayer de perdre le minimum de temps en cyclisme. J'ai ensuite déposé mon vélo (dans la zone de transition, ndlr) avec un retard de 2 min 30 sur le premier mais ai fait une superbe course à pied qui m'a permis de me maintenir dans le "time cut off" ". Laurent L'Entêté estime que la performance réalisée en Afrique du Sud est un très bon signe pour les prochaines coupes d'Afrique auxquelles il participera. " Ce que j'ai fait à Maselspoort me rapproche de l'objectif final (un ticket pour les JO Paris 2024, ndlr) " ajoute le triathlète.

Et qu'en est-il de Julie Staub ? La championne de Maurice de triathlon sprint a pris la 13e place sur 14 participantes. Et ce - dans le triathlon sprint à Maselspoort - dans le temps de 1 heure, 13 minutes et 31 secondes. A noter que la vainqueur(e), la Néerlandaise Barbara De Koning, a franchi la ligne d'arrivée en 1 heure, 3 minutes et 5 secondes.