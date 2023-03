Ile Maurice: Plus de Rs 300 M de drogue saisie - Il prend la fuite avant l'arrivée de la Police

Quelle belle moisson pour la Metropolitan Division de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de l'inspecteur Jauforally et l'Emergency Response Unit, le dimanche 26 février ! 24 kilos de drogue ont été saisis, dans pas moins de 17 sacs de drogue, dont de la résine de cannabis et de l'héroïne, dans une maison à Cemetery Road, à Ste-Croix.

Les deux unités ont reçu une requête d'un proche. Il a expliqué qu'il s'était rendu à la maison de sa soeur, qui ne vit pas à Maurice, et dont il s'occupe de l'entretien pour faire un check de routine, en compagnie de son épouse. Cet habitant de St-Pierre a expliqué qu'il y a retrouvé quatre gros colis suspicieux et a décidé de chercher l'assistance de la police, alors que son neveu a pris la fuite avec un des quatre colis. Un appel a été lance à toutes les divisions de l'ADSU pour le retrouver.

La brigade antidrogue soupçonne qu'elle a affaire à un gros réseau de drogue qui s'est installé dans le faubourg de Port-Louis. Les questions qui se posent sont : le neveu qui s'est sauvé avec un colis a-t-il un casier judiciaire ? Est-ce qu'il est un simple maillon qui s'est servi du domicile de sa tante afin de faire des transactions illicites ? Est-ce que les gros trafiquants se sont servis de lui comme un keeper pour garder leur drogue ou est-il un jockey qui fait rentrer de l'argent ?

Peut-on évaluer la valeur marchande de cette drogue à ce stade ? Du côté des headquarters de l'ADSU, on nous informe que non car ces drogues ont été envoyées au Forensic Science Laboratoty (FSL) où elles feront l'objet de prélèvements ADN. La valeur marchande pourrait aller d'environ Rs 100 millions à environ Rs 300 millions, en fonction de la proportion de haschisch et d'héroïne.