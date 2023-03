Congo-Kinshasa: RDC - Emmanuel Macron attendu à Kinshasa vendredi prochain !

La communauté internationale reste intéressée par les 220 millions d'hectares de forêts dont le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier et le deuxième poumon écologique de la planète après l'Amazonie à travers plusieurs pays en l'occurrence la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et le Gabon.

Pour cette raison, le président français Emmanuel Macron se rendra du 1er au 5 mars dans ces pays de l'Afrique centrale, pour un sommet consacré à la protection des forêts équatoriales. Il séjournera en République démocratique du Congo, les 3 et 4 mars prochains. En outre, la France entend renforcer des liens bilatéraux dans une sphère d'influence de plus en plus disputée par la Russie et la Chine.

De l'Afrique au Brésil et l'Asie du Sud-est, ces forêts sont désormais menacées par la surexploitation agricole et industrielle et dans certains cas la production pétrolière.

A Kinshasa, le déplacement sera consacré à " l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans les domaines de l'éducation, de la santé, la recherche, la culture et de la défense ", a indiqué la présidence française. Cette tournée intervient alors que l'influence de la France est bousculée par la Russie et le groupe de mercenaires russes Wagner en Afrique francophone, du Mali à la Centrafrique.

En juillet, Emmanuel Macron, qui veut faire de l'Afrique une des priorités de son second quinquennat, avait effectué une tournée au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau.

Le président Suisse annoncé en RDC

Le Premier ministre Sama Lukonde a échangé lundi 20 février avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la confédération Suisse en RDC, Chasper Sarott. Outre les relations bilatérales entre la RDC et la Suisse, il a été question de la prochaine visite du Président de la Confédération Suisse à Kinshasa.

Le représentant de la Confédération suisse a avoué à cet effet : "C'était pour moi, en tant que nouvel ambassadeur de Suisse ici, en RDC, une première occasion de rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Une bonne occasion de faire le point d'abord sur les relations bilatérales. Donc, de parler de l'engagement de la Suisse ici au Congo. Mais de parler aussi du fait que la Suisse, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations-Unies depuis le 1er janvier 2023, est souvent en contact avec la RDC. Vu que la RDC se trouve souvent sur l'agenda du Conseil de sécurité".

Et de renchérir : "On a pu parler aussi d'une visite du Président de la Confédération suisse qui devrait avoir lieu ici en RDC. Donc, c'était une bonne occasion pour parler de cette opportunité-là, qui se tiendra bientôt pour des échanges bilatéraux au plus haut niveau".