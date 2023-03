Congo-Kinshasa: RDC/Installation du grand chef coutumier - Et si c'est le Bâtonnier MATADIWAMBA qui était aux abois ?

document

On pensait la Métis - comme intelligence politique caractérisée par la ruse, l'habilité, le cynisme, la tactique politique, les arrangements et marchandages, la duplicité et le mensonge, et surtout par la haine - révolue, depuis l'émergence de la raison philosophico-politique, fondatrice de la cité et, par conséquent, de la citoyenneté. Hélas !!! Elle est encore d'actualité en RDC comme modèle de survie politique. Et, la dernière sortie médiatique du Bâtonnier Tharcisse MATADIWAMBA KAMBA MUTU ce 25 février 2023 le prouve à suffisance. (cf. http://lerecueil.net/rdc-installation-du-grand-chef-coutumier-pelende-nord-les-ennemis-de-batonnier-matadi-wamba-aux-abois/). Ne pas réagir face aux contre-vérités contenues dans cet article serait pour moi une façon de les confirmer et ainsi de leur lâcher la bonde.

1° Des recours de quatre candidats !

Après la désignation de monsieur Louis MAKAMBU MITSUNGA comme 19è Kiamvu Pelende-Kobo le 12 septembre 2020 à Kenge, et non à Kamungu comme voudrait le faire croire monsieur MATADIWAMBA, ses challengers, auxquels s'ajouta monsieur Zacharie MBUYA (fils cadet de Kiamvu Zacharie MBUYA) avaient introduit deux recours auprès du Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières et un Mémorandum auprès du Premier Ministre. C'était du temps du Ministre Délégué chargé des Affaires coutumières Eyrolles Michel MVUNZI MEYA (†16.12.2020). Par sa lettre N/Réf : 0494/CAB/MIND/AFF-COUT/MVM/VI/GDK/2020 du 07 Octobre 2020 ce dernier avait répondu à chacune des accusations contenues dans les recours, qu'il avait déclarés : a) à titre principal, irrecevables pour vice de procédure et b) à titre subsidiaire et à toutes fins utiles, non fondés. Depuis lors, aucun autre recours n'a été introduit au niveau provincial, pouvant ainsi remédier au vice de forme de deux premiers recours (2020). Donc, si le Bâtonnier MATADIWAMBA accompagne des recours, ce sont ceux déjà déclarés en 2020 irrecevables et non fondés. De quoi s'interroger sur la notion de continuité de l'Etat en RDC ! Par sa Lettre N/Réf :0496/CAB/MIND/AFF-2 COUT/MVM/VI/GDK/2020 du 08 Octobre 2020 le Ministre MVUNZI MEYA avait aussi répondu au Mémorandum, dans les mêmes termes que pour les recours. Car, avait-il relevé, les auteurs du Mémorandum n'étaient autres que des " candidats dans la course lors des consultations des 11 et 12 septembre (2020) à Kenge sur la désignation du Grand Chef Coutumier Pelende Kobo ".

2° De la désignation du Kiamvu Pelende-Kobo (dit aussi Pelende-Nord).

Je voudrais d'abord souligner que le fait d'écrire un livre sur le pouvoir de Pelende-Nord ne fait aucunement de son auteur un prince de ce pouvoir, ni le garant de celui-ci. Sinon, PLANCQUAERT, De BEIR, Van ROY, N'SOKO wa KABAMBA, etc., le seraient aussi pour le pouvoir de Kasongo-Lunda. Et, un livre n'est une Bible. Par conséquent, ce qu'il contient n'est pas un ensemble des dogmes !!!

Pour ce qui est de la succession au trône de Kiamvu Pelende-Kobo, voici les règles contenues dans E. CORDEMANS, Notes sur la subdivision de Pelende-Nord, 1937, auxquelles se réfère d'ailleurs le Procès-Verbal de la désignation de Zacharie MBUYA le 19 septembre 1958 (cf. aussi F. ROELANDTS, Notes sur les Pelende Kobo 1-11-37 à Kobo; K.M. MATADIWAMBA, Espace Lunda et les Pelende-Khobo 1988, p. 127) : "Les règles de la succession sont peu rédigées sauf pour ce qui concerne l'absence stricte du patriarcat. A la mort du Chef Pelende, le Mwana Muyombo lui enlève ses insignes et les fils de Pelende l'enterrent. Le Mwana Muyombo appelle le Tsakala Kamungu qui réunit tous les vassaux. L'assemblée est dirigée par le Tsakala, aidé par Munikenge et dignitaire Mwela, qui examine (l'emploi du nombre singulier ici n'est anodin !) le droit des Candidats et font acclamer celui qu'ils ont choisi (les électeurs sont bien défini : Kamungu, Munikenge et Mwela! Le reste de l'assemblée n'est là que pour acclamer). En théorie ils doivent choisir un membre de la branche qui a donné le moins de Chefs ou plutôt qui a le moins profité des bénéfices de cette fonction (...). Après avoir fait acclamer l'élu le Tsakala lui met le Pemba et les insignes". Nulle part où il est fait mention de 13 électeurs !!! Sinon, le Bâtonnier MATADIWAMBA peut nous dire avec combien de voix sur les 13 que Mwata Mbanza II avait été désigné en 1991. Quant aux contestations, elles ont toujours existé : à la désignation de MANONGA, de TSANGALA, de MBUYA MAKABIKA et à celle de TSUMBI. Et, le Bâtonnier MATADIWAMBA n'ignore par le rôle que j'avais joué sur sa demande dans la résolution de la crise post-désignation de TSUMBI !

Par ailleurs, quand le Bâtonnier MATADIWAMBA parle de la désignation de monsieur Louis MAKAMBU MITSUNGA, il entretient express une confusion, dont il veut se servir. Il parle de la désignation à Kamungu (faisant sans doute référence à celle du 17 avril 2019). Pourquoi omet-il celle du 12 septembre 2020 à Kenge sous l'arbitrage de Son Excellence Eyrolles Michel MVUNZI MEYA ? Sans doute parce qu'il sait très bien et il est conscient que cette désignation est l'aboutissement des consultations initiées en amont le 22/01/2020, le 01/02/2020 et le 14/03/2020 par le Ministre MVUNZI MEYA dans son cabinet à Kinshasa. Non seulement que le Bâtonnier MATADIWAMBA y avait pris part le 22/01/2020 et le 01/02/2020, plus encore il avait présidé la réunion du 01/02/2020. Et, le jour de la désignation de de monsieur Louis MAKAMBU MITSUNGA, soit le 12 septembre 2020, il était présent à Kenge-Ville, quoi qu'absent dans la salle. Le lendemain de la désignation, il sera même la première personnalité à aller féliciter le chef désigné. Ce qu'il n'avait pas fait pour monsieur Jean-Petit TSUMBI, le dernier challenger de monsieur Louis MAKAMBU MITSUNGA.

3° Du lieu de la désignation : Kobo ou rien ?

Fort des consultations faites à Knshasa, le Ministre MVUNZI MEYA avait écrit le 17 Mars 2020 au Gouverneur de la Province du Kwango, lui demandant de " convoquer, sans exclusion, les membres de la famille cheffale à KHOBO, chef-lieu de la chefferie, dans le strict respect des prescrits de la loi n° 15/015 du 25 août 2015, spécialement en ses articles 5,14 et 17), et de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour la sécurisation de ces assises ". Pourquoi cette désignation a-t-elle finalement eu lieu à Kenge, et non pas à Kobo ??? A cette question le Ministre MVUNZI MEYA avait déjà répondu dans sa réponse aux recours le 07 octobre 2020, cela en deux volets : 1) l'insécurité qui régnait en ce temps-là à Kobo et les prérogatives lui reconnues par l'Ordonnance N° 20/017 du 27 mars 2020 et 2) la jurisprudence ou le précédent positif dans l'histoire cheffale de Pelende-Nord, où en 1922 la désignation de Kiamvu MANONGA MUTOMBO eut lieu à Kapanga (chef-lieu du Territoire) et non pas à Kobo.

Contrairement aux affirmations du Bâtonnier MATADIWAMBA, le Compte-rendu de la réunion de consultation de l'arbitrage politique du conflit de succession du pouvoir de Kiamvu dans la Chefferie Pelende-Nord du 12/09/2020 mentionne sept candidats présents dans la salle le jour de la désignation : a) Pour le clan Kitsinga : Jean-Petit TSUMBI et MBUYA (Major) ; b) pour le clan Kimbamba : Valère KIKOMBA MANGANDA, BINGANI NZALALEMBA, MBEMBA MAHUMBA (Mawumba), NKITUHANGA KUFWAKUTATA et Louis MAKAMBU MITSHUNGA Jethro. On note aussi la présence des autorités politico-administratives provinciales, ainsi que celle des chefs de groupement, notables et autres membres des familles régnantes (cf. Liste des présences en annexe le 12/09/2020).

Comme pour dire, " qui veut noyer son chien l'accuse de rage " ! D'ailleurs, je me rappelle les paroles du Bâtonnier MATADIWAMBA à propos du candidat Louis MAKAMBU MITSUNGA lors d'un entretien en 2018 au Palais du Peuple à Kinshasa : "N'kasu kalwadilaka kunima di n'longo ", comme pour dire il est un dégât collatéral ! Aux lecteurs et à l'opinion tant nationale, provinciale que pelende-nord de distinguer donc le vrai du faux !!!