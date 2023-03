Algérie: Conseil supérieur de la jeunesse - Parachèvement de l'opération d'installation des organes

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a parachevé l'installation de l'ensemble de ses organes avec l'élection des vice-présidents, des présidents de comités et de leurs vice-présidents, ainsi que des rapporteurs des comités, au terme des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire qui se sont déroulés, les 26 et 27 février au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal" à Alger, et ce après la parution du décret présidentiel relatif à l'approbation du règlement intérieur du CSJ.

Présidant la clôture de ces travaux, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui a mis en avant "la réussite" de la session qui a été marquée l'adoption de la "numérisation dans toutes ses étapes".

Pour M. Hidaoui, le CSJ "s'est transformé en un temps record en un espace juvénile, en vue de renforcer les concepts du partenariat et les procédés de l'exercice démocratique sous sa forme la plus noble".

Le président du CSJ a également tenu une rencontre de coordination avec les membres du Conseil, à savoir les jeunes de la communauté établie à l'étranger, lors de laquelle, il a mis l'accent sur l'importance d'oeuvrer à "la création de mécanismes d'échange et de coordination, à même de rendre les jeunes de la communauté et les composantes de la société civile algérienne à l'étranger, davantage attachés aux questions nationales et à l'identité nationale, comme souligné par le président de la République à plusieurs occasions".