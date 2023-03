Afrique: Corne de l'Afrique - Des centaines de milliers de déplacés ont besoin d'aide

Alors que la sécheresse dans la Corne de l'Afrique entre dans une sixième saison des pluies sans pluie, des centaines de milliers de personnes continuent d'être déracinées de leurs foyers à la recherche de sécurité et d'assistance, a indiqué mardi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

" Les déplacements continuent à augmenter alors que des millions de personnes originaires de Somalie, d'Ethiopie et du Kenya luttent pour survivre dans un contexte de pénurie d'eau, de faim, d'insécurité et de conflit ", a déclaré lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, Olga Sarrado, porte-parole du HCR.

Rien qu'en Somalie, depuis le début de l'année, plus de 287.000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison du conflit et de la sécheresse. Et ces dernières semaines, près de 100.000 personnes sont arrivées à Doolo, une zone isolée de la région somalienne d'Éthiopie, elle-même durement touchée par la sécheresse, fuyant le conflit dans la région de Laascaanood en Somalie.

Un appel de fonds de 137 millions de dollars

De plus, en raison du manque d'espace dans les camps de Dadaab au Kenya, les réfugiés qui arrivent et cherchent à échapper à cette catastrophe climatique ont été contraints de résider à la périphérie des camps, où l'aide est limitée, tandis que des efforts sont en cours pour établir un nouveau campement sur le site d'un camp précédemment fermé.

" Une femme réfugiée d'une soixantaine d'années, récemment arrivée à Dadaab, a expliqué à notre personnel que, malgré trois décennies de conflit dans le sud de la Somalie, la faim extrême l'a forcée à fuir pour sauver sa vie ", a détaillé Mme Sarrado.

Au total, plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées en Éthiopie et en Somalie en raison de la sécheresse, la plupart l'année dernière, selon les données du HCR.

C'est dans ce contexte que le HCR appelle à une aide urgente. " Comme la sécheresse et l'insécurité persistent en 2023, les besoins humanitaires devraient également augmenter ", a fait remarquer la porte-parole du HCR.

Sans fin immédiate en vue de l'une des sécheresses les plus longues et les plus sévères jamais enregistrées, le HCR lance un appel pour 137 millions de dollars afin de fournir une aide vitale à 3,3 millions de réfugiés et de personnes déplacées internes qui ont été forcés de fuir leur foyer en quête de sécurité et d'assistance.

" Nous continuons à appeler à davantage de solidarité pour protéger, aider et autonomiser les communautés touchées par la sécheresse et sauver des millions de vies ", a ajouté Mme Sarrado.

Pénuries d'eau et de nourriture

D'autant que même si la famine a été évitée jusqu'à présent en Somalie, principalement grâce à une réponse humanitaire renforcée, la population continue de lutter contre des pénuries d'eau et de nourriture potentiellement mortelles. Ce qui résulte en " de pertes massives de récoltes, de bétail et de revenus ".

" Les prix des produits de base locaux n'ont jamais été aussi élevés et sont hors de portée pour beaucoup. La dangereuse confluence du climat et du conflit dans la région aggrave une situation humanitaire déjà catastrophique ", a dit Mme Sarrado.

Face à cette situation, le HCR prévoit de fournir davantage d'articles de secours de base, notamment des abris d'urgence et des articles ménagers, aux nouveaux arrivants et aux personnes déplacées en Somalie, en Ethiopie et au Kenya. L'approvisionnement en eau sera augmenté grâce à l'acheminement d'eau par camion, au forage de puits supplémentaires et à la remise en état des systèmes d'eau et d'assainissement existants.

Les établissements de santé seront également soutenus pour renforcer l'assistance nutritionnelle aux femmes et aux enfants par le biais d'une alimentation à haute teneur en nutriments et de traitements médicaux pour les maladies associées.

Par ailleurs, l'agence onusienne travaillera avec les autorités locales pour renforcer la surveillance des frontières et faciliter l'enregistrement des réfugiés afin que les nouveaux arrivants, y compris ceux ayant des besoins spécifiques, puissent accéder à une aide appropriée. " Cette assistance et cette protection supplémentaires sont nécessaires de toute urgence ", a insisté la porte-parole du HCR.