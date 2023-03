Afrique: Équipe Multidisciplinaire de la FAO - La promotion de l'emploi des jeunes dans les systèmes agroalimentaires au coeur de la 14ème réunion

Comme chaque année, le Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest (Sfw) convie toutes les parties prenantes à réfléchir et faire des propositions concrètes pour promouvoir l'emploi des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique de l'Ouest, au cours de la 14ème réunion de l'équipe multidisciplinaire (MDT14) prévue du 7 au 9 mars 2023 à Dakar

Selon un communiqué de presse, pendant trois jours, acteurs et partenaires de Sfw passeront en revue les options et solutions les plus adaptées et exploreront les opportunités de développement de partenariats et de mobilisation des ressources pour relever ensemble les défis d'adaptation des jeunes et des femmes d'Afrique de l'Ouest à la transformation des systèmes agroalimentaires.

"En dépit du potentiel agricole de l'Afrique de l'Ouest, les jeunes hommes et femmes sont en situation de vulnérabilité et confrontés à des difficultés spécifiques à leur âge, bien qu'ils soient des acteurs opérationnels et politiques incontournables dans la transformation des systèmes agroalimentaires (production, transformation, stockage, distribution et utilisation des denrées alimentaires) ", explique la Fao.

Face à ces défis, ajoute la Fao, il existe un réservoir largement inexploité d'opportunités d'emplois dans l'Agriculture pour aider les jeunes à se construire une vie meilleure tout en contribuant à rendre les systèmes agroalimentaires plus productifs, efficaces et résilients vers l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030.

Pour tirer profit de toutes ces opportunités, il est nécessaire d'investir davantage dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique (Asph) et le rendre plus compétitif, moderne et attrayant pour tous les jeunes, notamment les jeunes ruraux candidats à la migration qui pourraient considérer le travail agricole pénible et peu rémunérateur. "Le MDT14 est donc un cadre approprié d'échanges entre le Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest et les Bureaux Pays de la FAO dans la sous-région, d'une part, et entre la Fao, les gouvernements, les communautés économiques sous régionales et les institutions spécialisées, la société civile et le secteur privé, d'autre part ", informe la Fao.

Cette rencontre qui se déroule en mode hybride est une occasion de partager des expériences réussies et les meilleures pratiques des Etats membres et leurs partenaires dans le renforcement de l'employabilité, de l'entreprenariat et de l'inclusion des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeurs agroalimentaires ; identifier les solutions adaptées, les principaux défis et opportunités actuelles ainsi que les perspectives d'emplois pour les jeunes dans le secteur agro sylvo pastoral et halieutique dans les pays et dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et des chocs naturels et conflits dans la sous-région ; partager des expériences d'entrepreneuriat agricole des jeunes en Afrique de l'Ouest et ailleurs, à travers des témoignages de jeunes agripreneurs sur leur motivation et leur succès ainsi que les difficultés et leçons apprises.

50 participants en salle composés des représentants pays et des experts du Bureau sous-régional de la Fao échangeront en ligne avec 150 participants de toutes catégories, issus de structures partenaires en Afrique de l'Ouest et dans le monde au cours de cette rencontre.