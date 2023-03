Congo-Brazzaville: Livre pour enfants - Bienvenue à 'Mwana magazine'

"Mwana magazine" est une publication bimensuelle éducative et bilingue destinée aux enfants et jeunes liés à l'Afrique. Sa présentation a été faite le 27 février à son siège à Pointe-Noire, au cours d'une conférence de presse animée par Passi Bibéné, son directeur de publication, et Pachnelle Bongo, la secrétaire de rédaction.

La sortie du magazine obéit à la volonté de ses initiateurs de mettre en place une presse spécialisée destinée aux enfants. Elle répond aussi au vide créé en matière de magazine pour enfants depuis la disparition de "Ngouvou", "Planète jeunes" et d'autres périodiques qui ont eu par le passé une existence éphémère. " Le journal est créé pour familiariser l'enfant avec le livre. C'est un journal destiné aux enfants et aux jeunes. Il est aussi porteur des valeurs africaines et éducationnelles ", a dit Passi Bebéné " "Mwana magazine" est construit sur les modes de financement classique des médias, c'est-à-dire la publicité, la vente au numéro et l'abonnement ", a-t-il ajouté.

"Mwana magazine" est constitué d'une équipe de pigistes, prestataires et personnes ressources qui participent à sa réalisation, en conformité avec sa ligne éditoriale.

Le journal est imprimé en deux formats : le format A5 destiné aux enfants de 5 à 10 ans avec des pages en français, en anglais, en kituba et en lingala et le format A4 destiné aux jeunes de 11 à 20 ans avec des pages en français, anglais, lingala, kituba. Dans les deux versions, il obéit à un contenu thématique qui se décline sous forme d'actualité ou à travers des rubriques comme science/ technique, la culture, l'orientation professionnelle, la santé, la découverte, le sport, le conte. La bande dessinée proposée par "Mwana magazine" est une manière d'encourager les plus petits à la lecture en liant le texte à l'image. A chaque édition, la bande dessinée véhiculera des informations pratiques et utiles à l'enfant.

Signalons que les buts poursuivis par ce magazine sont, entre autres, redonner le goût de la lecture aux enfants tout en les accompagnant dans leur développement intellectuel. Pour cela, quatre axes principaux sont privilégiés, à savoir contribuer à l'amélioration du niveau de langue tout en encourageant les lecteurs à apprendre l'anglais, le français et les langues nationales congolaises (kituba et lingala), promouvoir la culture africaine, renforcer la culture générale des enfants en proposant une variété de rubriques et de thématiques adaptées aux enfants de 5 à 10 ans et de 11 à 20 ans, communiquer les bonnes manières et le savoir-être aux enfants pour faire d'eux des adultes accomplis et des citoyens modèles.