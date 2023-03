Congo-Brazzaville: Journée nationale de la jeunesse - La plateforme numérique Youth connekt Congo officiellement lancée

La journée célébrée le 28 février à Brazzaville sur le thème " Formation et insertion professionnelle des jeunes: outils et opportunités " a marqué le lancement officiel de la plateforme numérique Youth connekt Congo.

"Après la participation au sommet Youth connekt Africa qui s'est déroulé à Kigali, en septembre 2022, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa feuille de route, notre pays présente ce jour la plateforme numérique Youth connekt Congo, regroupant de nombreuses opportunités pour notre jeunesse. Il s'agit, entre autres, des opportunités de formation certifiantes dispensées par des sites de grande notoriété et des informations sur des opportunités d'emplois et offres offertes par les entreprises installées dans notre pays ", a déclaré le ministre en charge de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé. Il a remercié le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) pour son implication qui a permis la concrétisation de ce projet.

Youth connekt est une initiative du gouvernement rwandais en partenariat avec le Pnud, créée dans le but de connecter les jeunes aux opportunités. C'est un outil qui sert à fournir une solution visant à atténuer les défis auxquels sont confrontés les jeunes en Afrique. Il permet aussi d'élargir le bassin d'opportunités de leadership économique social et civique grâce aux initiatives nationales.

La plateforme lancée permet, quant à elle, de connecter les jeunes à la transformation socioéconomique et de développer leurs capacités dans l'employabilité. C'est une plateforme E- learning qui fournira un arsenal de formation certifiant gratuite et payante pour les jeunes mais aussi un outil de réseautage qui permet de les rassembler et un mécanisme de leur coaching par des professionnels qui nécessite un appui et un accompagnement spécifique dans le domaine pour lequel ils évoluent.

Quatre panels au menu de la célébration de la journée

Cette plateforme, soulignent les concepteurs, cible la jeunesse congolaise mais aussi africaine parce que le monde du digital n'a pas de limites. Les professionnels sont également concernés dans leur capacité à poster les offres qu'ils ont dans leurs structures et se démarquer en étant des coaches des jeunes qui sont dans la plateforme.

Outre la présentation de cette plateforme, quatre panels de discussion ont été au menu de la célébration de la Journée à laquelle a participé Lydia Mikolo, ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat. Les thèmes des panels de discussion programmés à l'occasion de cette journée, a expliqué Hugues Ngouélondélé, ont permis de s'informer sur les outils et opportunités mis à disposition par l'Etat pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.

Le panel sur la résilience économique et financement visait à promouvoir la résilience socioéconomique au Congo, spécifiquement dans le cadre des plans de relance ainsi que d'accompagnement et encourager les jeunes à être dans un processus d'action permanente et pertinente.

" Employabilité et entrepreneuriat " visait à améliorer l'employabilité des jeunes en sus de leur insertion. Les panelistes ont échangé sur l'entrepreneuriat en milieu juvénile, permettant ainsi à l'Agence universitaire de la francophonie d'informer les jeunes sur l'existence du centre d'employabilité sis au Cneuf.

Le thème " La construction d'un écosystème national en faveur de l'engagement social et solidaire " a eu pour objectif de permettre l'échange sur l'engagement social solidaire et civique en milieu juvénile, la partition dans le développement socioéconomique du Congo et surtout son impact sur la prospérité de la nation, la préservation de la paix, la bonne gouvernance et l'épanouissement de la jeunesse congolaise.

Quant au thème sur " Le volontariat, moyen d'insertion socio-professionnelle des jeunes ", il a mis en lumière les avantages du volontariat par le partage d'expérience et des bonnes pratiques afin d'inciter les jeunes à s'y intéresser et à s'en approprier.

La Journée nationale de la jeunesse, rappelons-le, est célébrée le 28 février de chaque année dans le but de vulgariser la politique de la nation en matière de la jeunesse, de promouvoir des activités socio-éducatives culturelles et sportives en milieu jeune ainsi que de concevoir et mettre en oeuvre des actions de formation en vue de favoriser l'épanouissement des jeunes.