Congo-Brazzaville: Développement - Des organes techniques nationaux pour la mise en oeuvre du Nepad

La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a présidé le 28 février à Brazzaville la session inaugurale des organes nationaux du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad). Il s'agit de la Commission nationale de suivi, du Comité consultatif et des points focaux sectoriels.

" En adoptant le décret portant création, attributions et organisation du cadre national de coordination et de suivi de la mise en oeuvre des programmes et projets du Nepad, le Congo affirme sa volonté politique d'intégrer au plan national le dispositif continental, levier d'une intégration économique de l'Afrique ", a déclaré la ministre du Plan.

Le Plan national de développement (PND) 2022-2026, a-t-elle poursuivi, est parfaitement aligné avec le plan stratégique 2018-2023 de l'AUDA-Nepad qui identifie quatre domaines stratégiques pouvant favoriser profondément le développement de l'Afrique. Il s'agit de la création de la richesse, la prospérité inclusive, la capacité de transformation et l'environnement durable.

" Je suis convaincue que le Nepad Congo saura tirer le meilleur parti de l'apport du Nepad continental, pour donner un coup d'accélérateur à la réalisation de certains des projets du PND, notamment à travers une assistance pour la résolution de la problématique récurrente des études de faisabilité ", a souligné Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Pour le directeur de l'intégration au ministère du Plan, Eric Bende, l'opérationnalisation des organes nationaux du Nepad est une avancée notable dans l'application des textes régissant son cadre national. " Une nouvelle dynamique va s'installer et donnera du sang neuf à notre collaboration avec cette agence continentale, car il y a l'échelle continentale, un ambitieux plan de développement, notamment l'Agenda 2063 dont le suivi et la mise en oeuvre incombent au Nepad", a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, rappelé aux points focaux sectoriels que le réseau qui les rassemble est la structure chargée de l'alimentation des informations et données de la Commission nationale de suivi, chargée également de la mise en synergie optimale des ressources mobilisées et du suivi régulier des activités à mettre en oeuvre, en exécution des programmes et projets du Nepad.

" Chaque point focal se doit d'élaborer, pour le compte de son administration, une note semestrielle synthèse des actions entreprises avec des résultats enregistrés, des difficultés rencontrées et les éventuels ajustements à opérer dans la stratégie de mise en oeuvre du programme en cours ", a-t-il relevé.

Basé en Afrique du Sud, le Nepad est l'organe de mise en oeuvre de la stratégie de développement de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. Il a pour mandat de faciliter et de coordonner la mise en oeuvre des programmes et projets de développement prioritaires régionaux et continentaux, de promouvoir les partenariats, la mobilisation des ressources, la recherche et la gestion des connaissances.