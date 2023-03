Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Les technologies de l'information face à l'évaluation des risques

Le 1er mars de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la sécurité civile. Cette année, elle est commémorée sur le thème " Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques ".

A cette occasion, le gouvernement congolais par l'entremise du ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, a rendu publique une déclaration dans laquelle il a relevé l'importance de sensibiliser le grand public au rôle de la protection civile dans la vie quotidienne de la communauté ainsi qu'aux différentes mesures de prévention à adopter en cas de situation d'urgence.

" Face à la prolifération des risques divers auxquels est confronté le monde, la protection civile est devenue un secteur sensible de l'activité des Etats. Il s'agit pour elle d'être sur la brèche pour détecter les facteurs de risque et les évaluer afin de rehausser les capacités de résilience des communautés ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, cette vision commande qu'on accorde une attention particulière à la prévention et à tout outil susceptible de la promouvoir, à savoir entre autres les technologies de l'information. Les progrès en la matière, a-t-il poursuivi, sont le moyen qui conduit à l'appropriation des technologies portées sur l'identification des risques de toute nature et leur exploitation opérationnelle dans le secteur de la sécurité civile.

" Conscient des enjeux de la sécurité civile, le gouvernement a placé depuis quelques années le développement du commandement de la sécurité civile au centre de ses préoccupations. A cet effet, je réitère son engagement à poursuivre la politique de déconcentration et de décentralisation des services de la sécurité civile ", a déclaré le ministre Raymond Zéphirin Mboulou.

C'est ainsi que l'orateur a invité les acteurs qui concourent à la prévention des risques et à la gestion des catastrophes à mettre en place, avec la sécurité civile, une plateforme interactive de partage des données pour une alerte précoce et efficace au niveau national.

A cet égard, a-t-il renchéri, la nouvelle structuration du commandement de la sécurité civile donne une variante d'appui à la préparation, à l'engagement des forces et aux opérations à travers la mise en place d'un centre de veille et de coordination opérationnelle auprès de son état-major pour une prise en charge des risques de catastrophes et un mécanisme d'alerte précoce interservices.

Le combat contre les risques et les catastrophes est transversal et nécessite l'apport de différents secteurs, a fait remarquer le ministre Raymond Zéphirin Mboulou. C'est là, a-t-il insisté, l'importance du thème choisi par l'organisation internationale de la protection civile cette année, thème autour duquel la sécurité civile, à travers un atelier, s'est proposé d'échanger avec les partenaires et professionnels de la protection civile sur l'apport de chacun, dans le cadre de la prévention des risques de catastrophes.

Par ailleurs, il a réitéré l'engagement du gouvernement dans sa politique de développement de la sécurité civile en la dotant des moyens et outils modernes dont les technologies de l'information. De même, il a félicité et encouragé les professionnels de la prévention des risques et des catastrophes pour leur engagement sacrificiel.