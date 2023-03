Congo-Brazzaville: Santé publique - Le ministère de tutelle peaufine sa stratégie de coopération

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a lancé le 28 février à Brazzaville, avec l'appui des partenaires au développement, les travaux d'élaboration de la stratégie de coopération de son département. Il s'agit d'une politique visant à mobiliser les partenaires afin de mieux financer les projets retenus dans le secteur de la santé et de la population.

L'atelier d'élaboration de la stratégie de coopération réunit les cadres et techniciens du ministère de la Santé et de la Population ainsi que quelques responsables des agences du système des Nations unies au Congo.

Au cours de leurs échanges, les participants vont établir un diagnostic du cadre institutionnel de mise en oeuvre de la coopération en matière de santé publique. Il s'agit, à cet effet, d'élaborer des propositions sur des projets et actions à mener pendant la période quinquennale 2022-2026, dans le cadre de la coopération. "La cérémonie qui nous réunit ce jour marque le lancement du processus d'élaboration de la stratégie de coopération en matière de santé et de population. Cette stratégie permet d'assurer une meilleure visibilité et une efficience des actions en vue de favoriser la culture de la transparence ", a souligné le ministre de la Santé, Gilbert Mokoki.

L'objectif visé par le gouvernement, a-t-il ajouté, est de capitaliser sur les appuis des partenaires en vue d'obtenir une structuration des actions de coopération en matière de santé publique ; un meilleur alignement des partenaires sur les priorités devant conduire à un système de santé résiliant et performant.

Il s'agit aussi d'éviter la duplication des actions sur le terrain afin d'accroître leur efficacité. " La problématique du financement du système de santé, le gouvernement congolais accorde une place de choix à la dynamisation de la coopération avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, les organisations non gouvernementales et celles de la société civile ", a rencheri Gilbert Mokoki. Pour sa part, la représentante du Programme alimentaire mondial au Congo, Anne-Claire Mouillez, a réitéré la volonté de l'agence onusienne de continuer d'aider ce pays dans le domaine alimentaire.