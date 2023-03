Rwanda: Les médias africains imprégnés du modèle de réconciliation nationale

Les Rwandais poursuivent inexorablement leur marche vers la réconciliation près de trente ans après la fin du génocide. La deuxième journée des travaux du dialogue national "Umushyikirano", ce 28 février, est axée essentiellement sur l'état des lieux de l'unité nationale et la consolidation de la paix basée sur la famille.

De nombreux journalistes du continent ont été invités à prendre part à la 18e édition du dialogue " Umushyikirano ", un évènement annuel réunissant les membres du gouvernement, les autorités locales, la société civile et les citoyens ordinaires autour du président rwandais, Paul Kagame. La question de réconciliation reste un gros défi pour ce pays déchiré par un conflit sanglant, il y a plus d'un quart de siège, le génocide des Tutsi.

Selon une récente étude menée en 2020 dans le pays, 97% des Rwandais croient à la réconciliation et pensent que des efforts importants vers l'unité nationale ont été accomplis. Ce succès est attribué à la qualité du système éducatif et à la bonne gouvernance. Les autorités misent sur la jeunesse du pays qui représente plus de 65,3%, en vue de consolider l'oeuvre de la réconciliation nationale.

Mais les 1700 participants à la grand-messe du dialogue ont déploré la persistance de l'idéologie génocidaire alimentée au sein de certains groupes sociaux et dans les pays voisins ; alors que 44 Rwandais sur 168 continuent de faire référence à cette idéologie. " On doit continuer de dialoguer à travers l'Umushyikirano, afin de pérenniser la paix et l'unité nationale chèrement acquises. Nous devons, pour cela, enseigner l'histoire à nos enfants, la confiance, la coopération avec les autres, la culture de la paix ", a martelé Dr. Jean Damscène Bizimana, le ministre chargé de l'Unité nationale.

En effet, le modèle de famille que prônent les Rwandais c'est celle qui est fondée sur les valeurs traditionnelles du pays, l'ouverture et la tolérance, le respect de l'environnement et de l'hygiène de vie, y compris celle qui favorise l'éducation de l'enfant. " Le génocide a séparé de nombreuses familles, mais l'État a accompli d'énormes efforts pour reconstituer le tissu social, grâce à un programme dénommé "Anges gardiens" ", a expliqué la ministre du Genre et de la famille, le Dr. Jeanette Bayisenge.

Des engagements...

Comme courant en Afrique, la société rwandaise est également confrontée au phénomène de violences causé par l'alcoolisme. Les défaillances des parents et leur manque d'autorité sont la cause de l'éclatement des familles et la déscolarisation des enfants, a réagi Christian, un jeune intervenant. Celui-ci n'a pas basculé dans la violence, grâce aux initiatives du club d'éducation de son quartier. Il est aujourd'hui impliqué dans les travaux communautaires et la sensibilisation des jeunes défavorisés de Kigali. Une expérience que le jeune Christian a voulu partager aux jeunes de son pays et du continent.

À la clôture des travaux du dialogue national Umushyikirano, les responsables politiques ont signé des contrats de performance pour la période 2022-2023. Le gouvernement est engagé à promouvoir les valeurs traditionnelles, la culture du résultat, l'éducation des enfants, le dialogue au sein des familles et la gestion du patrimoine familial, la lutte contre la pauvreté, le changement de mentalité, la santé des enfants, la lutte contre les maladies (paludisme, cancers), ainsi que dans d'autres domaines économiques.

" Le mieux est de poursuivre les efforts de réconciliation et d'assurer le suivi des projets engagés. Nous devons accélérer les réformes pour pouvoir rattraper le retard ", a conclu Paul Kagame.