Congo-Brazzaville: Handball - DGSP et Saint-Amand désormais partenaires

En séjour de travail en République du Congo, la présidente du club français de première division, Sophie Palisse, a signé le 28 février une convention de partenariat de trois ans renouvelable avec le président général du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), le général Serge Oboa.

Les dirigeants de la DGSP, particulièrement ceux de sa section handball, sont déterminés à faire développer leur structure en apportant des projets innovants dans la gestion de ce club. La signature de la convention avec le club français Saint-Amand marque ainsi un nouveau point de départ pour la DGSP qui règne depuis plusieurs saisons sur le handball féminin congolais et tutoie régulièrement les grands du continent.

Le partenariat qui lie désormais les deux clubs permettra à la DGSP de profiter des installations et de l'expertise de Saint-Amand afin de réaliser son projet de former les jeunes et rester, de façon durable, parmi les meilleurs clubs africains.

A en croire son secrétaire général, François Elion Douniama, qui a dévoilé le contenu dudit partenariat, les deux parties se sont engagées au respect du contenu de la convention. La DGSP et le Saint-Amand travailleront pour le développement de ce sport en formant des athlètes et des techniciens du club congolais. "La présente convention de partenariat a pour but de fixer les principaux axes autour desquels s'articuleront les interventions des parties dans le cadre du programme de développement de handball, notamment l'accompagnement et la formation des cadres techniques, la facilitation de la mise en oeuvre d'une académie à Brazzaville, la formation administrative des cadres, l'accompagnement dans la pratique du sport de haut niveau et bien d'autres ", a expliqué le secrétaire général de la DGSP.

Sophie Palisse, qui est, par ailleurs, présidente des présidents des clubs professionnels de France, a assuré que son équipe mettra tout en oeuvre pour faciliter la réalisation de ce partenariat. Une manière de garantir le développement de la section handball de la DGSP.

Le général Serge Oboa, pour sa part, a indiqué que la signature du partenariat est très historique puisque cela s'inscrit dans la vision des responsables de la DGSP. " Nous allons profiter de l'expertise de ce grand club qui est Saint-Amand pour atteindre nos objectifs. Nous sommes des hommes d'honneur et nous ferons le tout possible pour jouer notre partition et atteindre nos objectifs afin de faire bouger les choses ", a-t-indiqué.

Le général Serge Oboa a saisi l'opportunité pour dévoiler à son interlocutrice l'ambitieux projet de la DGSP de régner parmi les grandes équipes africaines. Pour ce faire, il a reconnu la nécessité de travailler avec certains partenaires expérimentés afin de faciliter la concrétisation de ce projet tout en le pérennisant. Fondé en 1984, le Saint-Amand handball évolue cette saison en Ligue Butagaz Energie (Division 1) pour l'équipe féminine première et en nationale 2 pour son équipe réserve. Il faut noter que la réussite de ce partenariat facilitera la création d'une académique de handball en se dotant des infrastructures sportives tout en garantissant le développement de ce sport au Congo.