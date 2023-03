Afrique Centrale: Un diplomate de la RDC souligne les bonnes relations commerciales avec l'Angola

Luanda — Le chargé des Affaires économiques et commerciales de l'ambassade de la RD Congo en Angola, Laula Kahamba Jean-Marie Vianney, a déclaré à l'ANGOP que les relations commerciales entre la République d'Angola et son pays sont actuellement bonnes.

Le diplomate du Congo démocratique a fait ces déclarations lors d'un entretien ce week-end, soulignant qu'il n'y avait pas de plaintes, ni du côté de l'Angola ni de la RD Congo, car les deux peuples partagent la même culture et le même mode de commerce le long de la frontière commune.

Concernant la circulation des personnes et des biens, Laula Kahamba a indiqué qu'il fallait seulement améliorer l'entrée et la sortie des personnes et des biens de part et d'autre.

Pour cette raison, a indiqué le responsable des Affaires économiques et commerciales, l'ambassadeur de la République Démocratique du Congo en Angola, Kalala Mayiba, et son homologue angolais, Miguel Costa, travaillent ensemble pour trouver des voies et moyens de promouvoir les activités commerciales dans la région.

D'autre part, le diplomate de la RDC a déclaré que, pendant la pandémie de Covid-19, les activités commerciales à la frontière de Luvo ont été paralysées, ce qui a entravé leur fonctionnement normal.

Laula Kahamba a également salué la bonne organisation qui existe actuellement à la frontière, principalement du côté de la RD Congo, avec la modernisation des services douaniers, permettant l'entrée et la sortie des personnes et de leurs marchandises, sans contraintes.

Le chargé des Affaires économiques de la RD Congo a enfin lancé un appel aux hommes d'affaires angolais qui souhaitent investir dans son pays, à consulter l'ambassade congolaise, en vue de recevoir des informations officielles à cet effet.