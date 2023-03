Angola: Le chef d'état-major général des FAA félicite la Police nationale

Luanda — Le chef de l'état-major général des Forces armées angolaises (FAA) a félicité ce lundi, dans une note, la Police nationale (PN) à l'occasion du 47e anniversaire de sa création, qui sera célébré le 28février.

Dans la note à laquelle l'ANGOP a eu accès aujourd'hui, signée par le chef d'état-major général des Forces armées angolaises, Altino dos Santos, il félicite tout le personnel de la Police nationale et exprime son appréciation pour le dévouement, l'esprit de mission et le haut professionnalisme qu'ils démontrent dans la garantie de l'ordre public et de la tranquillité sur l'ensemble du territoire national.

Il ajoute également que, tout au long de son existence, la Police nationale a mérité, par ses propres efforts, la reconnaissance de l'ensemble de la société pour son rôle important dans la prévention et la lutte contre la criminalité dans toutes ses manifestations, en particulier dans les grands centres urbains, où la croissance et la densité de population, alliée à divers facteurs sociaux, contribuent l'augmentation des actes criminels impliquant des citoyens nationaux et étrangers.

Comme par le passé, il ajoute que les FAA resteront disponibles pour renforcer la coopération avec la Police nationale dans les efforts de maintien de l'ordre, de la tranquillité publique et de la paix sociale, ce qui est fondamental pour favoriser le développement durable du pays, en gardant toujours à l'esprit que "La Patrie, n'implore pas à ces enfants : elle les ordonne".

En cette importante date historique, le chef d'état-major général des Forces armées angolaises réitère les félicitations à tous les officiers, commissaires, supérieurs, subordonnés, sergents et agents, ainsi qu'aux fonctionnaires.

Le 28 février 1976, le Corps de police angolais (CPPA) a été créé, mais, de 1976 à 1993, il a subi plusieurs transformations, jusqu'à ce qu'il devienne la Police nationale d'Angola (PNA), par le décret 20/93 du 11 juillet, qui a approuvé le nouveau statut organique.