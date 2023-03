Sénégal: BRVM - La capitalisation boursière du marché obligataire dépasse les 10 000 milliards FCFA ce 28 février 2023

C'est historique. La capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé pour la première fois les 10 000 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce 28 février 2023.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 10 009,139 milliards de FCFA contre 9858,639 milliards de FCFA la veille, soit une forte augmentation de 150,5 milliards de FCFA. Ce seuil historique témoigne du dynamisme du marché obligataire de la BRVM.

A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation de 15 millions d'obligations issues de l'emprunt obligataire Etat du Sénégal 5,95 % 2022-2034 avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. C'est dans l'optique de mobiliser des ressources en vue de financer des investissements inscrits dans le budget de l'année 2022 que l'Etat du Sénégal, par le biais de son Trésor Public, avait émis cet emprunt obligataire. Ainsi, du 15 décembre 2022 au 6 janvier 2023, il y a eu la diffusion de 15 millions d'obligations Etat du Sénégal 5,95 % 2022-2034 dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

Au terme de cette opération, les 15 millions d'obligations avaient été souscrites sur le marché financier régional de l'UEMOA pour un montant de 150 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en hausse de 20,003 milliards, se situant à 7664,835 milliards de FCFA contre 7644,832 milliards de FCFA le 27 février 2023.

La valeur totale des transactions s'est élevée par contre à 578,709 millions de FCFA contre 2,011 milliards de FCFA précédemment.

Du côté des trois indices phares de la Bourse, l'embellie continue. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a ainsi clôturé en hausse de 0,26% à 206,03 points contre 205,49 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a progressé 0,50% à 102,57 points contre 102,06 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une légère hausse de 0,08% à 106,41 points contre 106,33 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1 160 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 1 200 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 5 200 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 1 350 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 2,82% à 16 395 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,24% à 5 000 FCFA), BOA Sénégal (moins 5,88% à 2 400 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,00% à 2 850 FCFA), BOA Bénin (moins 2,18% à 6 500 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 2,06% à 4 750 FCFA).