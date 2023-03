Seychelles: Santé - Quand la lithotripsie devient un calvaire à l'hôpital Victoria

Les questions restent sans réponse pour ces patients de l'hôpital Victoria. En effet, ils suivent un traitement de lithotripsie - qui consiste à briser un calcul (pierre) en petits fragments dans le corps. L'appareil utilisé génère des ondes de choc. Toutefois, ces patients se retrouvent parfois à passer de très longs moments, voire des moments douloureux, au sein du centre hospitalier. La semaine dernière, cela a été le cas de Raj*, qui suit depuis plus de cinq ans ce traitement à Candos. "De temps à autre, nous entendons dire que la machine est cassée. Et que l'on va la réparer. Mais quelque temps après, elle est de nouveau cassée."

Ce patient s'interroge sans cesse sur le fonctionnement de ces appareils. "Soit il faut avoir des doutes sur les techniciens qui réparent ces appareils, soit le personnel n'arrive pas à les manier correctement." En fin d'année, c'était la même galère. Raj pensait que 2023 allait mieux démarrer pour lui, mais cela n'a pas été le cas. "Vendredi dernier, je devais avoir une session. Mais l'appareil s'est de nouveau cassé. En plus, j'apprends qu'un patient faisait déjà sa séance quand l'appareil a arrêté de fonctionner. Imaginez, depuis la veille la personne s'est préparée pour cette séance. Le matin, comme moi, on est resté à jeun, et puis on vient vous annoncer que l'appareil ne fonctionne pas."

Raj s'interroge sur l'efficacité des appareils qui sont dans les autres hôpitaux régionaux de l'île. "Est-ce qu'en clinique aussi on rencontre les mêmes soucis ? D'autant que les médecins nous font comprendre qu'il est essentiel de briser ces calculs au plus vite. La douleur est déjà atroce et maintenant, vous vous retrouvez dépourvu d'appareil." Il dit avoir eu un nouveau rendez-vous dans deux semaines. "Mais il n'est pas question de traiter les calculs rénaux, juste d'un check-up."

Ces pannes à répétition ont été soulevées auprès du ministère de la Santé, qui est au courant de ce problème et essaie de trouver une solution pour y remédier. On apprend que jeudi dernier, la machine fonctionnait, mais est tombée en panne le lendemain à force d'être utilisée. L'hôpital a contacté le fournisseur qui a essayé de la réparer, mais en vain. L'appareil sera entre les mains du fournisseur qui prendra un peu plus de temps pour le remettre en état de fonctionnement. Entre temps, les patients de Victoria ont été redirigés vers l'hôpital SSRN, hier.

* prénom modifié