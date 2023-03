Ile Maurice: Immeuble à l'abandon - L'ex-Hôtel Europa enfin démoli

Annoncée depuis 2018, dans le cadre du projet Metro Express qui dessert Curepipe, la démolition de l'ex-hôtel Europa, tombé en ruine, était devenue une priorité. Ce bâtiment est un "eyesore" pour les habitants de la région ainsi qu'un repaire pour les drogués et les prostituées. La mairie avait pour ambition de le raser pour y construire un parking surélevé, intégré à l'Urban Terminal de la ville lumière. En effet, avec l'avènement du Metro Express et la desserte complète de Port-Louis à Curepipe, l'idée était que les automobilistes puissent garer leur voiture avant de prendre le tram. Si un gros conflit freinait la démolition de l'hôtel, soit les 52 héritiers de l'hôtel, il semblerait que les multiples complications aient finalement pris fin.

La National Housing Development Company (NHDC), sous l'égide du ministère du Logement et des terres, a finalement pris possession du site. Contactée, une source auprès de la NHDC a fait ressortir qu'il a fallu procéder à une acquisition obligatoire du site. L'organisme est actuellement à la recherche d'un contracteur pour la démolition de ce bâtiment de 3 450 mètres carrés, d'une hauteur de 16 mètres et qui s'étend sur cinq étages.

Selon le cahier des charges, l'entrepreneur sélectionné devra d'abord mener une étude de pré-démolition qui consiste à vérifier le site, la structure du bâtiment et l'intérieur pour un relevé des risques. Ceux-ci incluent l'amiante, les câbles électriques, la réticulation des gaz, les dangers des substances explosives, inflammables, toxiques et radioactives, le plomb, les télécommunications, et les éléments structurels dangereux. À noter que pour les déchets dangereux, tels que l'amiante, qui peuvent être générés, le Règlement de 2001 sur la protection de l'environnement (normes pour les déchets dangereux) devra être appliqué afin de les éliminer correctement.

Les travaux dureront trois mois

L'entrepreneur aura à préparer un plan de démolition dans lequel il devra inclure la méthode utilisée pour enlever chaque partie de la structure, notamment le toit, les murs, le sol et les fondations. Aucun explosif ne sera autorisé pour une démolition rapide. Une fois l'entrepreneur recruté et qu'il ait pris possession du site, il disposera de sept jours pour débuter les travaux, qui dureront trois mois. La NHDC a-t-elle un projet social pour le site ? "Une fois que la démolition sera achevée, ce sera la superficie qui déterminera quoi construire après", indique-t-on au sein de l'organisme.

Pour rappel, l'ancienne bâtisse, qui faisait jadis la fierté de la ville, était fréquentée par de nombreux clients. Inauguré à la fin des années 70, l'hôtel Europa était qualifié d'établissement de classe internationale et la clientèle que visait la direction était les étrangers huppés. L'hôtel proposait à ses clients 200 couverts dans son restaurant en face du lac, une discothèque pouvant accueillir 150 personnes, un bar et une boutique de produits artisanaux, entre autres. Les directeurs Dan et Vijay Allaracksing auraient investi Rs 2 millions dans ce projet d'hôtel.

Cependant, le 28 juin 2013, le conseil municipal de Curepipe avait pris la décision de démolir l'hôtel délabré après une motion d'Ananda Rajoo, conseiller du MMM. L'hôtel avait aussi connu trois incendies : en 2017, il avait été ravagé par les flammes ; en mars de l'année dernière, un feu s'était déclaré sur le toit, et, finalement, en octobre, c'était au tour du rez-de-chaussée délabré d'être la proie des flammes. Des déchets dans le bâtiment étaient à l'origine du dernier incendie.