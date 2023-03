Sénégal: " Miss Sénégal " - Le Ministre Aliou Sow s'engage à donner à l'organisation " une dimension exceptionnelle "

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, s'est engagé à accompagner le comité d'organisation de " Miss Sénégal ". Il l'a fait savoir suite à un entretien avec la présidente de ladite structure, Amina Badiane (voire photo).

" Avant de me rendre à Sédhiou [dans le cadre de la tournée économique du Président Macky Sall], j'avais reçu Madame Amina Badiane, présidente du Comité national d'organisation de Miss Sénégal. Elle m'a présenté très clairement la situation actuelle de cet événement culturel national et tous ses enjeux et défis.

Après avoir consulté mon collègue et ami le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique va désormais s'impliquer de manière à donner à l'organisation une dimension exceptionnelle ", a-t-il notamment rassuré. Non sans annoncer que " l'adoption d'une nouvelle stratégie avec un contenu culturel plus riche fera l'objet d'échanges entre la structure organisatrice et (son) département ".