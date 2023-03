Congo-Brazzaville: Langue maternelle

Des facteurs exogènes et endogènes sont à l'origine de la disparition progressive des langues maternelles. Ce constat a conduit les Nations unies à instituer une journée de la langue maternelle.

Au cours de la conférence-débat organisée sur le sujet le 21 février dernier, des chercheurs et linguistes ont relevé l'importance d'insérer les langues maternelles dans les programmes éducatifs dès le cycle primaire.Plusieurs raisons le justifient, selon eux.

En effet, des études ont démontré que le développement intellectuel des personnes qui ont été éduquées dans leur langue maternelle est plus rapide et le taux de réussite scolaire plus élevé. En outre, la langue maternelle aide l'enfant à se reconnaître et à préserver ses racines parce que le langage est non seulement un moyen de communication mais également un excellent canal de transmission de la culture.

De nombreux pédagogues ont aussi démontré qu'il est important de maîtriser les bases de sa propre langue avant d'apprendre une autre, car les connaissances acquises dans son idiome maternel sont facilement transposées à une seconde langue.

Actuellement, cet engagement est celui des éducateurs tant ils sont conscients combien la langue maternelle renforce la confiance chez l'enfant mais aussi crée un sentiment d'appartenance à la société et de reconnaissance de son identité. Plus que jamais, les gouvernants et la société civile sont appelés à jouer pleinement leur rôle pour le triomphe de ce combat.