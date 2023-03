Burkina Faso: FESPACO 2023 - Des festivaliers brésiliens honorés

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a rencontré une délégation de festivaliers brésiliens dans la matinée du 28 février 2023 au sein de l'ambassade du Brésil à Ouagadougou.

A la faveur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), une délégation d'acteurs d'associations de cinéma et de l'audiovisuel séjourne dans la capitale burkinabè. Pour l'occasion, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo s'est entretenu avec ces festivaliers, le mardi 28 févier 2023 dans l'enceinte de l'ambassade du Brésil au Burkina Faso au cours d'un déjeuner.

Le ministre de la Culture a exprimé sa gratitude à l'endroit de la délégation pour l'insigne honneur qu'elle fait au Burkina Faso par ce déplacement. " En parcourant des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à nous, alors que certaines voix déconseillent la destination de notre pays, vous nous témoignez votre grande amitié et solidarité ", a-t-il déclaré. Il a déclaré que l'ami véritable se reconnait au moment où l'on rencontre des difficultés.

Jean Emmanuel Ouédraogo a également rappelé que la présente édition est une édition de résilience, du refus d'un peuple de courber l'échine face aux forces barbares très souvent téléguidées. L'Afrique et sa diaspora sont des peuples de femmes et d'hommes de coeur, de courage qui ne reculent pas devant l'adversité. " Vous êtes la preuve vivante de ce que je viens de dire et je vous en suis infiniment reconnaissant ", a-t-il martelé.

En outre, selon le ministre, la présente rencontre préfigure des actions de coopération culturelle fructueuse entre son pays et le Brésil. Il a ajouté que la culture est un puissant ciment qui unit les peuples et le cinéma en est un outil de prédilection. Pour ce faire, le chef du département de la Communication a exhorté les deux parties à saisir des opportunités qu'offre cette coopération naissante pour raconter la mère Afrique et ses enfants dispersés à travers le monde. L'ambassadrice du Brésil au Burkina Faso, Ellen Barros s'est dit satisfaite de cette rencontre. D'après elle, il y a une idée qui court au Brésil que ce pays est loin de l'Afrique parce qu'ils sont séparés par une grande étendue d'eau comme l'océan atlantique.

A son avis, en ce qui concerne le rapprochement des terres à travers la culture, le FESPACO est un bel exemple. Car pour elle, il y a tellement de potentiels. En plus, l'ambassadrice a confié que près de 54 % de Brésiliens sont des descendants d'Africains et se considèrent dans leurs esprits comme des africains. Par ailleurs, elle a indiqué que l'idée de cette visite de la délégation est de poser des actions concrètes pour le FESPACO prochain.

" Nous voulons une synergie d'actions en ce moment entre le Brésil et le Burkina Faso dans le sens de rapprocher les deux pays. La plus grande richesse au Burkina Faso, c'est la culture du fait de sa diversité ", a-t-elle souligné. Pour la présidente de l'Agence de cinéma de Sao Paulo (Brésil), Viviane Ferreira, le FESPACO est un événement important pour les Brésiliens. " Je fais partie d'une génération qui souhaite être sur les écrans du Burkina Faso. Et la fête du cinéma est une opportunité ", a-t-elle affirmé. Viviane Ferreira a souhaité un rapprochement entre les deux pays dans le cadre du cinéma pour faire du business.