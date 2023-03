Afrique: France - Une offensive diplomatique

Comme annoncé, le Président français, Emmanuel Macron, entamera, ce mercredi 1er mars 2023, une tournée dans le continent Africain qui le conduira, successivement, au Gabon, au Congo, en Angola et en République démocratique du Congo (RDC). Cette sortie du locataire du Palais de l'Elysée intervient après un discours prononcé et suivi d'une conférence de presse, le 27 fevrier dernier. Une occasion que le Président Macron a saisie pour donner de plus amples précisions sur sa stratégie pour le " nouveau partenariat " qu'il entend implémenter avec les pays africains.

Dans un contexte où l'ex- colon semble, pour le moins, être en perte de vitesse, dans ses relations avec son ancien pré carré, il est certain que cette nouvelle offensive diplomatique renferme d'énormes implications géopolitiques et stratégiques visibles. Tout cela, dans l'optique de la préservation des intérêts français en renforçant sa présence en Afrique. Faut-il le rappeler, la France est poussée hors du Mali et du Burkina Faso, (ses bases militaires) avec respectivement la fin de l'opération Barkhane et le départ de la force Sabre. Sur le terrain, elle est confrontée à un sentiment anti-français grandissant aux conséquences néfastes pour son image aussi bien pour les français qu'à l'extérieur de son territoire.

Il est donc loisible d'affirmer que l'enjeu de ce voyage de quatre jours en Afrique n'est rien d'autre que d'approfondir son partenariat, de renouer avec les opinions publiques africaines qui deviennent de plus en plus exigeantes. Il s'agit donc, pour le Président Macron, de parvenir surtout à démontrer ce que peut encore être la part contributive de la France en allant à la rencontre de ses dirigeants si tant est que Paris veuille toujours maintenir la place qui lui revient dans le concert des Nations.

En effet, c'est connu que depuis ces dernières années, le leadership et l'hégémonie français sont plus que jamais contestés par la frange jeune africaine. Laquelle jeunesse est désormais engagée pour une véritable souveraineté de l'Afrique et à obtenir un partenariat équitable avec l'ex- puissance coloniale. C'est dire que cette sortie se justifie à plus d'un titre car les choses ont bien changé et la géostratégie avec.

Pour faire à cette nouvelle donne, il est fondamental pour la Diplomatie et les Politiques français de trouver vaille que vaille des véritables moyens de renouer avec l'opinion publique africaine pendant qu'il est temps. D'ailleurs, aux yeux de certains observateurs, cette sortie d'Emmanuel Macron vise à contrecarrer l'influence de la Chine et de la Russie dont les ambitions expansionnistes sur le continent sont connues.

Même si, en apparence, Macron semble avoir pris la réelle mesure de la situation, la France peut-elle encore revenir à la charge dans sa politique africaine ? Il est vrai que dans son discours il a affiché son intention de " bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable " avec l'Afrique, l'on peut tout de même se demander si cette nouvelle ambition sera à la hauteur des attentes des africains et de sa jeunesse.

Ce sont les réponses à ces interrogations qui devront être les leviers sur lesquels les autorités françaises doivent actionner pour l'atteinte de leurs ambitions. Toutefois, la tâche ne sera pas du tout aisée, au regard de la poussée russe et chinoise qui poursuivent leurs influences sur le continent. De ce point de vue, le président français doit réellement comprendre et bien s'approprier la nouvelle donne des mutations en cours et agir en connaissance de cause et " en toute humilité " face à l'Afrique pour relever ses multiples défis.