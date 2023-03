Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1 er Mars 2023

Nigeria : Présidentielle- Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, vainqueur

Le candidat du parti au pouvoir au Nigeria, Bola Tinubu, a remporté mercredi l'élection présidentielle dans le pays le plus peuplé d'Afrique, selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale (Inec). Il succèdera au président Muhammadu Buhari, 80 ans. Bola Tinubu, du Congrès des progressistes (Apc), a obtenu mercredi 1er mars 8,8 millions de voix, devant ses principaux rivaux Atiku Abubakar du Parti démocratique du peuple (Pdp, 6,9 millions de voix) et Peter Obi du Parti travailliste (6,1 millions de voix), au terme d'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du Nigeria. Il obtient également 25 % des voix dans au moins deux tiers des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur.« Tinubu Bola Ahmed, de l'APC, ayant satisfait aux exigences de la loi, est déclaré vainqueur et élu », a annoncé à 4h20, heure locale le président de la commission électorale devant la presse à Abuja. (Source : France 24)

Sénégal : Ordre des avocats du Sénégal - Main levée de la suspension de Me El Hadji Diouf…

Maitre El Diouf va retrouver les salles d’audiences. C’est une bonne nouvelle pour la robe noire et son cabinet d’avocats, mais aussi et surtout pour Madame Adji Sarr, sa cliente la plus célèbre. L’ordre des avocats du Sénégal vient de lever la main sur la suspension de Me El Hadji Diouf. En outre, « l’avocat du peuple » bénéficie d’un sursis de 8 mois, en attendant de voir sur son comportement. Pour rappel, le Conseil de l’Ordre des avocats avait suspendu Me El Hadji Diouf pour des manquements, notamment les sorties médiatiques « répétées » sur un dossier pendant devant la justice. Il s’agissait de l’affaire Adji Sarr-Sonko, qui s’est retrouvée devant la Chambre criminelle. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Sécurité routière- Le permis à points démarre aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire

Adopté par le conseil des Ministres du mercredi 18 janvier 2023, tenu au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de du chef de l’Etat Alassane Ouattara, le permis à points entre en vigueur ce mercredi 1er mars 2023 en Côte-D’ivoire. Le ministère des transports a rendu public les types d’infractions réprimées par le retrait des points sur le permis de conduire. Ainsi, nous avons les infractions routières entrainant une perte de 2 points. Il s’agit notamment de véhicule non autorisé remorquant un autre véhicule; de défaut d’éclairage de signalisation à l’avant ou à l’arrière d’un véhicule en circulation, lorsque les conditions de visibilité rendent l’éclairage et la signalisation nécessaires; de dépassement des vitesses maxima réglementaires en agglomération au-delà de 20km/heure à 25km/heure; de dépassement des vitesses maxima réglementaires en rase campagne au-delà de 25km/h à 40km/h entre autres. Les infractions routières entrainant une perte de 4 points sont les cas de dépassement des vitesses maxima réglementaires en rase campagne au-delà de 40km/; de dépassement des vitesses maxima réglementaires sur l’autoroute au-delà de 50km/h. (Source : Abidjan.net)

Mali : Organisation des élections générales – La nouvelle loi électorale adoptée à l’unanimité

Pour apporter des corrections afin de permettre de lever les contraintes relatives au délai de mise en place des Coordinations de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections avant les élections, le Conseil National de Transition, lors d'une session extraordinaire, a adopté à l'unanimité des 129 législateurs présents, ce mardi 28 février 2023, la loi portant modification de la loi no 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale. Les principales innovations de cette loi électorale modifiée par les membres du CNT portent sur la réduction du délai d'installation des Coordinations de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections. Ce délai passe de 6 mois à trois mois au plus… (Source : abamako.com)

Niger : Développement durable- Ouverture du 9ème forum régional africain

Le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum a présidé, ce mardi, 28 février 2023 à Niamey, la cérémonie d’ouverture de la 9ème édition du forum régional africain sur le développement durable (FRADD). Cette rencontre, qui se déroule jusqu’ au 03 mars 2023, a pour thème central « accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l’agenda 2030 pour le développement durable et de l’agenda 2063 ». L’objectif du Forum régional africain sur le développement durable est de faire progresser la mise en œuvre intégrée du Programme 2030 et de l'Agenda 2063, qui se renforcent mutuellement. (Source : Anp)

Togo : Coopération Togo-Allemagne- Des opportunités d’affaires des accords commerciaux par les Tpme

Dans le cadre du partenariat pour les réformes, le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (Bmz) a mandaté la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Giz) GmbH pour mettre en œuvre le ProComp. Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé au Togo (ProComp) convenu de commun accord avec le Gouvernement Togolais, sa mise en œuvre a débuté en juillet 2022 et s’étendra jusqu’en juin 2025. Afin d’atteindre cet objectif, il s’avère nécessaire d’accompagner les Pme en vue d’une meilleure appropriation des différents accords commerciaux ratifiés par le Togo pour en tirer meilleur profit. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Orpaillage de la région de la Boucle du Mouhoun - Fermeture de 43 sites

Au regard du contexte sécuritaire que vit la région de la Boucle du Mouhoun, le gouverneur de ladite région a signé, ce lundi, un arrêté portant fermeture des sites d’exploitation artisanale de l’or et ce, à compter du 1er mars 2023. Au total 43 sites d’exploitation artisanale de l’or sont concernés dans 13 communes de trois provinces sur les six provinces que compte la région. (Source : Aib)

Guinée : Procès sur les atrocités de 2009- Une victime s’évanouit à la barre…

Une situation inédite s’est produite ce mardi 28 février 2023 au tribunal criminel de Dixinn, où se tient le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009.Lors de l’audience à huis clos, une victime de « viol » s’est évanouie en pleine audience, a appris Africaguinee.com. Une scène inédite qui a amené le juge à suspendre momentanément l’audience. « N’étant pas un médecin, on ne peut pas faire un commentaire autour, mais c’est vrai elle s’est évanouie. Mais ce qui est évident, l’audience a été momentanément suspendue à cause de ça. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Etape de Libreville de la visite du président français- Emmanuel Macron explique

« Je ne viens pas faire une visite électoraliste… » a déclaré le Président français Emmanuel Macron lors de la conférence de presse sur le partenariat de la France avec l'Afrique qui s'est tenue le lundi 27 février, aux Champs Elysées. L’objectif premier de ce déplacement est de mettre en place les objectifs des différentes Conférence des parties (Cop) et surtout de réussir à valoriser le capital naturel dont les économies africaines disposent à profusion. A cet effet, il s’agira créer un modèle adapté à l'Afrique dans la dynamique de lutte contre la déforestation, la dégradation et la perte de biodiversité. Le bassin du Congo étant le premier poumon de la planète, qui séquestre le plus de carbone et contient des trésors inestimables de biodiversité, le choix du Gabon comme carrefour de ce rendez-vous international apparaît comme judicieux. (Source : alibreville.com)

Tchad : Affrontements entre éleveurs et cultivateurs- Au moins 11 morts

Au moins onze personnes sont mortes mardi au Tchad à 600 km à l'est de la capitale N'Djamena, après un conflit entre éleveurs et agriculteurs, a indiqué un haut responsable local sous couvert de l'anonymat mardi à l'Afp. Les affrontements entre les deux communautés ont débuté lundi dans la sous-préfecture de Mangalmé à la suite d'un vol de bétail, a précisé la même source. Un deuil national d'une semaine décrété au Tchad