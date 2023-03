Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La cheffe de la MONUSCO et le gouverneur échangent sur la sécurisation de l'espace aérien de Goma

La représentante spéciale du secrétaire générale des Nations unies en RDC, Mme Bintou Keita, a échangé lundi 27 février avec le gouverneur de la province du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, sur la sécurisation de l'espace aérien de Goma.

Dans le cadre de la coopération et de la collaboration entre la MONUSCO et les services de sécurité de la République, les deux personnalités ont également parlé de la mise en oeuvre du communiqué de Luanda du 23 novembre 2022.

" Nous avons aussi discuté des difficultés de ce qui se passe dans l'espace aérien maintenant [de l'aéroport de Goma] avec les accidents -nous on pense que c'est même volontaire -, des tirs sur les aéronefs. Et là, très clairement, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer et régler ", a indiqué Bintou Keita. Parce que, explique-t-elle, " on ne peut pas avoir des routes qui sont bloquées et avoir un espace aérien qui devient une source des risques majeurs pour ceux qui prennent les vols. Mais, en dépit des difficultés, je pense qu'on s'est bien compris avec le gouverneur et son équipe, pour collaborer et coopérer, pour planifier pour qu'on obtienne des résultats qui permettent d'arrêter la souffrance des populations ".