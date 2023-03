Afrique: CAF-C1 - Florent Ibenge et Glody Lilepo marquent les esprits avec Al Hilal

Florent Ibenge et Glody Lilepo réalisent des merveilles avec Al Hilal du Soudan, victorieux d'Al Ahly d'Egypte et Coton Sport du Cameroun en Ligue des champions d'Afrique.

Florent Ibenge Ikwange est en train de réaliser un miracle à Al Hilal au Soudan. Avec l'attaquant Glody Lilepo Makabi, arraché à l'AS V.Club lors d'un transfert, l'ancien entraîneur principal des Dauphins noirs de Kinshasa et ex-sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo fait sensation en Ligue des champions d'Afrique avec le club soudanais où il est arrivé après son départ de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc. En troisième journée de la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique, Glody Lilepo est allé planté deux buts (52e et 57e minutes) au Stade Omnisport Roumdé Adjia de Garoua au Cameroun contre la formation de Coton Sport. La partie s'est soldée par 2-1 pour le club de Khartoum.

Avant ce doublé mémorable (avec un somptueuse balle arrêtée pour l'ouverture du score face au club camerounais), Glody Lilepo avait inscrit l'unique but de la victoire d'Al Hilal face au mythique club égyptien d'Al Ahly du Caire en Egypte. Florent Ibenge a donc réussi à mettre de la confiance dans un effectif favorable d'Al Hilal, lui-même bénéficiant de la confiance de la direction du club. Al Hilal nourrit depuis des ambitions sérieuses, tenant à sortir de la phase des groupes pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Et Florent Ibenge a parlé presque d'un groupe de la mort, avec deux vainqueurs de la Ligue des champions, notamment Al Ahly d'Egypte et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud qui appartient au milliardaire et 8e président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, du reste leader du groupe après trois journées. " Nous avons gagné à l'extérieur et sommes très contents. Cela ne nous était plus arrivé depuis très longtemps. Nous avons réalisé une brillante seconde période pour gagner cette partie. C'est très appréciable et nous sommes heureux... ", a déclaré en conférence de presse d'après-match le technicien franco-congolais après le succès face à Coton Sport à Garoua, loin de Khartoum. " Nous avons deux favoris dans notre groupe : Mamelodi Sundowns et Al Ahly, mais nous avons envie de nous intercaler pour continuer notre route ... Nous savons que cela ne sera pas facile mais après chaque match, nous ne devons rien regretter ", a ajouté Florent Ibenge.

Dans ce groupe, Al Hilal s'intercale entre les deux ogres du football africain, avec six points glanés, après sa défaite en première journée face à Mamelodi Sundowns (leader avec sept points). Al Ahly n'a qu'un seul point glané en deux matches, alors que Coton Sport perd son deuxième match d'affilée.