Afrique: CAF-C2 - DCMP s'incline à Luanda face à Rivers United du Nigeria

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa a été battu 0-1, le 26 février, au stade du 11-novembre de Luanda en Angola, par Rivers United du Nigeria, en troisième journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Evoluant à domicile au stade du 11-novembre de la capitale angolaise car le stade des Martyrs de Kinshasa n'est pas homologué, les Immaculés kinois n'ont pas pu échapper à une défaite au cours du match dominé par le club nigérian. Et pourtant, Rivers United a évolué en infériorité numérique depuis la 42e minute avec l'expulsion du joueur Ebube Duru. C'est à la 53e minute que Paul Acquah a trouvé la faille dans la défense du club vert et blanc de Kinshasa, permettant à Rivers United de mener au score, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Mohamed Hussein.

Pour cette rencontre, le coach Djene a été privé de l'international Jonathan Ikangalombo (pré-convoqué par le sélectionneur Sébastien Desabre pour le match entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie) qui n'a pas pris l'avion pour Luanda. Il a fait confiance au gardien de but Hervé Lomboto. Dans le champ, on a retrouvé Darles Kalonji, Mardochée Apianom Kasereka (remplacé à la 73e minute par le milieu offensif ivoirien Junior Abou Koné), Joslain Ndongala Liwanda (remplacé à la 36e minute par Christian Kayembe Ndotoni), Christian Ngimbi Mapangu, Steve Mundele Nganga (remplacé à la 60e minute par Tshifuaka Kande), l'expérimenté Doxa Gikanji (remplacé à la 60e minute par Akram Bwanga Bongonga), Jimmy Bayindula, le taulier du club Ricky Tulenge Sindani, le cadre Rashidi Musinga Kwamambu et le buteur Platini Mpiana Monzizi.

Après les deux résultats d'égalité des premières journées face à l'Asec d'Abidjan et Diables noirs de Brazzaville, DCMP a finalement enregistré une défaite, crédité d'une possession de balle de 40 %, avec un même nombre de tirs cadrés que son adversaire, soit quatre. Au classement, le club de Kinshasa se retrouve dernier de son groupe avec deux points acquis en trois matches.

Dans l'autre match de ce groupe, l'Asec a terrassé Diables noirs par 2-0, des réalisations de William Sankara Karamoko à la 65e minute et Aubin Kramo Kouamé à la 75e minute. Rivers United est premier de ce groupe B avec six points en trois sorties, devant l'Asec d'Abidjan (quatre points) et les Diables noirs qui comptent également quatre points, mais avec un goal average de -1.