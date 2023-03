Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - 55 étudiants de l'Est Littoral reçoivent les diplômes de fin de formation

La cérémonie officielle de remise de diplômes a eu lieu le 25 février au siège du conseil congolais des chargeurs, en présence du Pr Delphin Louembe, de Chantal Monteil, respectivement promoteur de cette école, présidente générale du jury, des représentants des entreprises partenaires et des invités.

S'exprimant pour la circonstance, le Pr Delphin Louembe a signifié que 55 diplômés représentent 55 histoires, toutes uniques, toutes différentes. Ainsi, il a demandé aux récipiendaires d'être fiers de leur titre et de leur parcours à Est-Littoral. " Vous avez réussi par votre propre effort tant intellectuel que physique, mais vous avez réussi grâce à l'engagement, à l'investissement sans faille d'une équipe d'enseignants chevronnés et de professionnels d'entreprise rompus à la tâche. Chers lauréats et lauréates, votre parcours vous conduira à des responsabilités au niveau de vos postes de travail, il vous faudra alors, comme vos parrains, montrer du courage, de la persévérance, mais aussi et parfois de l'audace et de la curiosité. C'est dans ce savant mélange entre cours théoriques et encadrements assurés par des enseignants et des professionnels d'entreprise qui partagent aux étudiants leurs connaissances et expériences que réside notre force ", a-t-il déclaré.

Pour Chantal Monteil, le travail de ces étudiants représente à la fois le vécu de ces derniers et de celui de leurs encadreurs en entreprise. " Les remarques souvent élogieuses de votre comportement sur site nous réaffirment que les valeurs de rigueur, de sérieux et de droitures auxquelles vous adhérez sont les clés de votre réussite ", a-t-elle fait savoir.

Interrogés après la réception de leurs diplômes, Matengo Brice Gérard Emmanuel, Lisseke Kama, étudiants respectivement en génie de télécommunication et réseau et génie des systèmes industriels et génie de management des activités maritimes ont remercié l'ensemble des encadreurs et des partenaires de cette école pour le succès de leur formation.

Notons que cette 20e édition des remises de diplômes compte pour les années 2021 et 2022 pour des options GTR-GSI, GEHS-GSI, GAP-GST et GNAM. Dans le cadre de la coopération universitaire, EST-Littoral travaille en partenariat avec l'IUT d'Evry-Val d'Essonne de France.