Sud-Soudan: Al-Burhan affirme le souci de vouloir faire avancer la coopération avec Juba

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a reçu un message écrit du Président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir Mayardit, portant sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les améliorer pour servir les intérêts communs de leurs peuples.

C'était fait lorsque son excellence Al-Burhan a reçu aujourd'hui dans son bureau le conseiller présidentiel Sud-Soudanais, Tut Gatluak.

Le Président du Conseil de Souveraineté a affirmé le souci du Gouvernement du Soudan de pousser en avant les relations de coopération conjointe entre Khartoum et Juba et de les transférer vers des horizons plus larges pour servir les intérêts communs des deux peuples frères.

Al-Burhan a réaffirmé l'engagement du Soudan à oeuvrer pour fournir les mécanismes et les moyens qui renforceraient les cadres des relations bilatérales.

Par ailleurs, Gatluak a souligné à la presse que la réunion a abordé, outre l'instauration de la paix dans les deux pays, le processus de formation de forces conjointes entre eux pour surveiller les frontières et l'établissement d'une zone libre pour les exportations et les importations de la République du Sud-Soudan à travers la Mer Rouge, ainsi qu'une autre zone libre dans l'État du Nil Blanc, pour le transport de marchandises par voie terrestre et fluviale vers le Sud-Soudan.

Le conseiller Gatluak a appelé les acteurs de la scène politique Soudanaise à surmonter leurs différences et à placer la stabilité et la sécurité du Soudan à la tête de leurs priorités, soulignant que la République du Sud Soudan se tient à égale distance de tous, soulignant l'importance de la stabilité du Soudan en raison de son impact sur la stabilité du Sud Soudan et de la région en général.