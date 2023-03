Afrique: TotalEnergies CAN U20 - Le TSG lâche son onze du premier tour !

Le Groupe d'Etude Technique de la CAF a dévoilé ce mardi 28 février, le onze type du premier tour de la TotalEnergies CAN U20 en Égypte. Quatre sénégalais, deux congolais, deux ougandais, un béninois, un gambien et un nigérian avec le gambien Aboulie Bojang sur le banc.

Le gardien du sénégalais Landing Badji, auteur de trois cleansheets en trois matchs a été sacré meilleur gardien de la phase de poules sans encaisser le moindre but.

Sur le côté droit , un guépard surnage , il s'agit d'Abdol Rachid plein de punch , solide sur ses appuis,qui déborde, qui centre. Il a été sur tous les bons coups sur les phases offensives des béninois. Rachid a même failli marquer un but extraordinaire contre les scorpions de la Gambie à Alexandrie.

Le rock ougandais Torch Ochaki sécurise la basse arrière avec l'étincelant défenseur central gambien, Alagie Saine. Les deux étaient des murs pour leurs défenses réceptives.

Surtout Alagie Saine , auteur de deux buts, désigné homme du pays à deux reprises.

Le géant nigérian Solomon Agbalaka qui ferme les serrures à gauche de La Défense. Véritable révélation du tournoi comme Saine ,il a été désigné 2 fois Homme du Match. C'est lui qui a marqué le but salvateur du Nigéria face à l'Egypte.

Au milieu, on retrouve Mamadou Lamine Camara, meilleur joueur du tournoi qualificatif de la zone Ouest A, le sénégalais a fait son apprentissage dans le championnat marocain sous les couleurs du RS Berkane et son compatriote Pape Demba Diallo, auteur d'un triplé retentissant face à L'Egypte et d'un but plein d'opportunisme face à la Mozambique.

Pape Demba Diop est sur un nuage, récent vainqueur du TotalEnergies CHAN 2022 en Algérie où il a bien joué sa partition. Le joueur de Zulte Waregem en Belgique est le meilleur de la CAN U20 avec 4 réalisations. La nouvelle recrue du FC Metz en France s'éclate en Égypte et l'élégant Prince Soussou, le jeune homme de 19 ans, abat un travail remarquable sur le terrain. Le joueur du Club Sportif des Diables Noirs a été élu l'homme du match face à l'Ouganda, un des artisans du match héroïque des Diablotins face aux Hippos.

Un autre congolais Déogracias Bassinga est l'épicentre de ce milieu à trois avec Pape Diop à droite et le virevoltant ougandais Rogers Mugisha à gauche. Finaliste de la TotalEnergies CAN U20 en 2021 en Mauritanie avec les Hippos. Mugisha a été au four et au moulin face à la République Centrafrique ou s'est même offert le trophée d'homme du match.

Sur le banc de touche, le sélectionneur gambien Aboulie Bojang, ancien entraîneur des U17 de la Gambie. L'homme qui a façonné cette impressionnante équipe des scorpions. Trois matchs, trois victoires dans le groupe .

Gardien

Landing Badji (Senegal)

Défenseurs

Abdoul Rachid (Benin)

Torach Ochaki (Uganda)

Alagie Saine (Gambia)

Solomon Agbalaka (Nigeria)

Milieux de terrain

Mamadou Camara (Senegal)

Pape Diop (Senegal)

Prince Sousssou (Congo)

Attaquants

Pape Diallo (Senegal)

Rogers Mugisha (Uganda)

Déogracias Bassinga (Congo)

Sélectionneur

Abdoulie Bojang (The Gambia)