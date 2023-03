Ile Maurice: Ankita Soneeram, lauréate de la cuvée 2022 - 'Le Taekwondo m'a aidée lorsque j'étais au collège'

Qui a dit que le sport et les études ne sont pas conciliables ? Dans le cas d'Ankita Soneeram, 19 ans, c'est plutôt le contraire. La preuve : l'élève du 'Queen Elizabeth College' de 19 ans est devenue lauréate dans la filière scientifique cette année. Et pour elle, le Taekwondo l'a plus aidée qu'autre chose lorsqu'elle était en lice pour les lauriers de la 'High School Certificate'.

Le Taekwondo est un art martial très exigeant. Il demande à ce que les pratiquants soient assidus aux entraînements et que les techniques qui y sont enseignées soient très bien exécutées. En tempos normal, il serait difficile pour tout personne allant au collège de suivre une préparation aussi rigoureuse que d'étudier. Mais pour Ankita Soneeram, championne de poomsae - il en a été tout autrement. "Le Taekwondo m'a inculquée une certaine discipline. J'ai suivi des entraînements très durs, chaque semaine, avec mon instructeur Barlen Marday (professeur de Taekwondo à l' 'Helvetia Blue Shark Taekwondo Club'), depuis l'âge de 9 ans. Cet enseignement du Taekwondo m'a poussée au collège car cela m'a beaucoup aidée à me concentrer. Au dojang, je pouvais également me défouler et me libérer du stress des études académiques" affirme la jeune fille, heureuse d'être lauréate cette année.

Ankita Soneeram compte suivre des études de médecine en France, pendant neuf années. En dépit de la difficulté qu'elle rencontrera dans cette filière, elle ne voudrait pas délaisser le Taekwondo pour autant. "Si je peux trouver un club en France, je continuerai définitivement à pratiquer cet art martial" ajoute la jeune fille. Et que pense Barlen Marday de sa protégée ? "Je connais Ankita depuis petite. Elle s'entraînait très dur. A mon avis, cela l'a aidée dans ses études au collège, Pendant le confinement, elle m'envoyait des vidéos de ce qu'elle faisait à la maison. Elle adorait faire des 'high kicks', technique qu'elle adore. Je suis très heureux qu'elle soit lauréate et fier qu'elle pratique le Taekwondo. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit 1er Dan de Taekwondo depuis 2019" affirme l'instructeur de l"Helvetia Blue Shark Taekwondo Club'.

Roupa et Vikram Soneeram, parents d'Ankita, ne regrettent pas d'avoir inscrit leur fille à l' 'Helvetia Blue Shark Taekwondo Club' pour pratiquer cet art martial d'origine coréenne. Pour eux, le Taekwondo n'a pas empêché leur fille à être une bonne élève au collège. Bien au contraire, "cela l'a aidée à s'épanouir et a contribué à sa réussite en HSC" disent-ils.

A noter que le Grand Maître Mario Hung Wai Wing - pour marquer l'événement - a remis, jeudi dernier, un trophée d'excellence à la jeune fille au siège de la Fédération mauricienne de Taekwondo au dojang de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Et ce, devant toute une classe de Taekwondoïstes chevronnés.