Sénégal: Chambre consulaire de Dakar - Des élus et techniciens en capacitation

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow a présidé hier mardi l'ouverture d'une session de formation des élus et membre de l'Assemblée générale de la Chambre commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar sur leurs missions et obligations.

Suite aux demandes de renforcement de capacité des élus, exprimées à l'Assemblée générale de la Cciad du 12 janvier 2022, le président Abdoulaye Sow a procédé hier mardi au lancement de la session de formation des élus et techniciens. A ce propos, il dira : " nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer la série de formations dédiées aux élus et aux membres des commissions techniques ". Devant les mutations majeures de son économie, d'importantes ressources financières vont être générées par l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole.

A cet effet, " il me paraît opportun de renforcer notre compétitivité avec l'accompagnement de l'Etat ", a dit le président Sow.

A noter que le Sénégal a voté une loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures pour prendre en charge notamment, l'implication des capitaux nationaux dans l'exploitation de la chaine de valeur de ces ressources.

La question de l'impact des hydrocarbures dans le développement, comme celles qui se posent dans d'autres secteurs d'activités notamment celui du transport, doivent " nous amener à réfléchir sur le positionnement de nos entreprises ", a dit le président Sow .

Les élus consulaires que nous sommes, dira-t-il : " Avons la responsabilité d'accompagner les pouvoirs publics sur l'option à faire de ces opportunités des leviers de développement du secteur privé national ".

Face à ces enjeux, les séances de renforcement de capacité organisées à l'intention

des élus constituent une opportunité pour revisiter les missions dévolues aux institutions consulaires mais également, un moment d'échanges pour construire les

plaidoyers efficaces pour mieux prendre en charge les préoccupations de nos entreprises.

Ainsi, la Session de formation d'aujourd'hui, " nous amènera très certainement à mieux

comprendre nos missions et obligations face aux mutations économiques en cours ".

Dans les semaines à venir, après la formation du deuxième groupe sur les missions et obligations, une session de sensibilisation sur le contenu local sera organisée en collaboration avec les autorités pour une meilleure compréhension des opportunités.